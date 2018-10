“Ich würde Ihnen gerne eine Zahl nennen, aber es ist unmöglich. Den ganzen Tag über strömten Menschen herbei. Und das massiv!” Cédric Gantzer vom Pressedienst des neu geschaffenen CGDIS (“Corps grand-ducal d’incendie et de secours”) zeigte sich am frühen Sonntagabend mit dem Erfolg des ersten nationalen Sicherheitstags mehr als zufrieden.

Es war ein Unternehmen der Superlative. Die Vorbereitung erstreckte sich über Tage und Wochen und am Ende sollte alles bestens klappen. “Es gab keine Zwischenfälle zu vermelden, alles lief genau so, wie wir uns das vorgestellt hatten”, verlautete am Sonntag zum Abschluss des Sicherheitstages. Mehr 400 Freiwillige des CGDIS haben alles gegeben, um dem Publikum einen Einblick hinter die Kulissen des luxemburgischen Rettungswesens zu geben und Tausende von Besuchern nutzten die Gelegenheit dazu.

Zahlreiche Vorführungen, etwa wie man einen Zimmerbrand löscht oder wie Verletzte aus verunglückten Wagen “herausgeschnitten” werden, sorgten bei den Besuchern für respektvolle Begeisterung.

Nicht nur die im CGDIS zusammengelegten Feuerwehren und