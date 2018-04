Wie ist das eigentlich, wenn ein Moslem/eine Moslime einem anderen Menschen den Handschlag verweigert? Zwei Fälle in Deutschland und Frankreich erregen Aufmerksamkeit.

Es sah alles gut aus für die junge Algerierin im Jahre 2016. Mit einem Franzosen verheiratet, sollte sie die französische Staatsangehörigkeit erhalten. Dabei gibt es immer eine kleine Zeremonie mit Glückwünschen zur Zuerkennung der französischen Staatsangehörigkeit. Aber hier geschah ein Zwischenfall: Die junge Algerierin verweigerte dem Funktionär der Präfektur den Handschlag. Ihre muslimische Religion verbiete es ihr, andere Männer als den eigenen anzufassen.

Der Vertreter des französischen Staates reagierte unmittelbar. Er händigte die Unterlagen nicht aus. Die Zuerkennung der französischen Staatsangehörigkeit erfolgte nicht. Die junge Frau ging durch alle Instanzen und verlor nun endgültig. Wer einem anderen Menschen die Hand nicht gebe, der verweigere den üblichen Umgang von Menschen miteinander in Frankreich und erkenne französische Grundsätze somit nicht an. Daher sei eine Zuerkennung der französischen Staatsangehörigkeit nicht möglich, urteilte der französische Staatsgerichtshof, oberstes französisches Verwaltungsgericht, im April.

Die Verweigerung eines Handschlags hat weitgehende Auswirkungen. Die junge Frau wird nie Französin werden. Und: Muslime in Frankreich müssen sich daran gewöhnen, dass ihre religiösen Gewohnheiten deutlich von denen des täglichen Umgangs und der französischen Prinzipien zu trennen sind. Französische Gerichte auf allen Ebenen werden diesem Urteil der strengen Trennung von Kirche und Staat folgen.

Ähnlicher Fall in Rheinland-Pfalz

In Deutschland stellen sich ähnliche Probleme dar, die bisher aber noch nicht zu derartigen Folgen geführt haben. Das könnte sich nun ändern. Im rheinland-pfälzischen Montabaur verbeugte sich ein muslimischer Polizist mit der Hand auf dem Herzen, um all denen zu danken, die ihn bei einer kleinen Feier zur Beförderung beglückwünschten. Als ihm eine Kollegin allerdings die Hand reichte, verweigerte er den Handschlag, denn seine Religion verbiete ihm das, sprich: die Berührung einer fremden Frau.

Der Polizeipräsident reagierte ohne zu zögern. Der Beamte wurde in den Innendienst versetzt, ein Disziplinarverfahren eröffnet. Der Grund: Verletzung des Neutralitätsgebotes der Polizei. Der muslimische Beamte erhielt eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 Euro. Er unterzeichnete eine Erklärung, dass er sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt und Frauen ohne Ausnahme und Vorbehalte als gleichberechtigt anerkennt. Der Mann werde Frauen als Zeichen der Anerkennung ihrer Gleichberechtigung nicht mehr einen Handschlag verweigern, schreibt die deutsche Tageszeitung Die Welt. In einer Mitteilung heißt es, dass der Beamte bei einem Verstoß gegen seine Dienst- und Treuepflichten mit einer “Entfernung aus dem Dienst” rechnen müsse.

Das ist nicht der erste Fall dieser Art in Rheinland-Pfalz. Aufsehen hatte in der Vergangenheit die Haltung eines Imams erregt, der sich zu einem Treffen mit der damaligen Oppositionsführerin Julia Klöckner im Mainzer Landtag bereit erklärt hatte. Der Imam wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass er ihr nicht die Hand geben könne, weil seine Religion ihm das verbiete. Klöckner, heute Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung im Kabinett Merkel IV, sagte das Treffen ab.

Wie sich die islamische Gemeinschaft in solchen Fällen in Luxemburg verhält, war nicht in Erfahrung zu bringen. Weder die islamischen Kulturvereine in Wiltz und in Mamer noch Staatsminister Xavier Bettel waren für Fragen erreichbar.