Im April hatte die Post angekündigt, im Rahmen der „Strategie 2015-2025“ wieder einige Postämter zu schließen: Bartringen, Clerf, Hosingen und die Filiale im „Centre hospitalier“ in Luxemburg. Nun wird auch das Postamt Bonneweg geschlossen.

Eigentlich war es eine Mail bezüglich neuer Briefmarken und Stempel, welche die Post gestern Nachmittag an die Presse verschickte. In einem der Anhänge verbarg sich eine kleine Überraschung: Versteckt zwischen den Ankündigungen neuer Sonderstempel zum Gedenken an die Befreiung vor 75 Jahren und zu Ehren von Mahatma Gandhi, befand sich im Brief mit dem Titel „Stempelbenachrichtigungsdienst“ folgende Mitteilung: „Schließung zweier Postämter: Das Postamt Luxemburg-Bonnevoie schließt seine Türen am 30. September 2019, das Postamt in Bartringen am 30. Oktober 2019.“

Dass die Post wieder Postämter schließen werde, hatte Post-Generaldirektor Claude Strassen bereits im April anlässlich einer Pressekonferenz mitgeteilt. Damals ging allerdings neben Bartringen nur die Rede von den Postämtern Hosingen, Clerf und dem „Centre hospitalier“ in Luxemburg. Das Postamt von Bonneweg wurde damals noch nicht erwähnt. Anwohnern zufolge hat die dortige Postfiliale ihre Kunden selbst über die baldige Schließung informiert. Verwiesen werden sie auf einen neuen „Point Post“ im Bonneweger Cactus-Markt (Ex-„Koperativ“). Bereits 2015 hatte die Post die Schließung von 33 Postämtern angekündigt. Bis 2025 will sie nur noch 15 Filialen betreiben.

Doch immerhin: „POST Philately bietet seinen Kunden, welche an der ’Letzter Tag‘-Abstempelung interessiert sind, seine Mithilfe an“, heißt es in der erwähnten Mail. Die Bartringer und Bonneweger Bürger werden sich freuen.

Die Post weist auch darauf hin, dass sie ab dem 4. November einen neuen „Espace Post“ in der Belle Etoile sowie am 14. Oktober einen neuen „Point Post“ im Match in Niederanven eröffnet.