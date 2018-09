Am Donnerstag war viel los in der Tiefgarage des neuen “Centre Hamilius”. Das Parkhaus wurde nämlich mit viel Tamtam offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Luxemburg-Stadt ist um 628 Parkplätze reicher. Am Donnerstag wurde die neue Tiefgarage unter der place Emile Hamilius feierlich eingeweiht. Zu dem Anlass hatte sich viel Prominenz im ersten Untergeschoss des Parkhauses eingefunden. Die Zeremonie begann zwar mit einiger Verspätung, das tat der guten Laune aber keinen Abbruch. So waren Philippe Op de Beeck, der Generaldirektor, und Detlef Wilmer, der Geschäftsführer der APCOA Parking Deutschland GmbH, die deutschen Betreiber der Infrastruktur, froh, endlich auch in Luxemburg ein Parkhaus zu eröffnen. Lydie Polfer betonte, dass die neue Tiefgarage helfe, das Parkproblem im Stadtzentrum zu lösen und den Verkehrsfluss zu vereinfachen. Es sei ein neuer Meilenstein in der sog. Stadtmobilität und erhöhe die Lebensqualität im Stadtzentrum.

Thierry Behiels, der Generaldirektor von Codic, die Firma, welche den “Royal Hamilius” baut, hob vor allem die Tatsache hervor, dass mehrere Kunstwerke die Parkdecks verschönern. In diesem Sinne stellt das Parkhaus “Royal Hamilius” eine Premiere in Europa dar. Es ist nämlich die erste Parkeinrichtung, in der ein solches Kunstprojekt verwirklicht wurde. “Das Parkhaus ist eine unterirdische öffentliche Kunstgalerie, erklärte Lydie Polfer.

Zwischen Architektur und Kunst

Thierry Behiels fügte hinzu, dass es sich um eine gelungene Mischung zwischen Architektur und Kunst handele, die seinesgleichen suche. Sechs Künstler (Valentina Canseco, Gaëtan Henrioux, Kosta Kulundzic, Dorothée Recker, Axel Sanson und Lise Stoufflet) haben zwischen dem 27. August und dem 7. September in den sechs Etagen der Tiefgarage Wandmalereien von einer Größe von 10 mal 2 Metern geschaffen. Sie befinden sich an den Ein- und Ausgängen zu den Galeries Lafayette.

Die exklusive Innen- und Außenbeleuchtung, eine angepasste Begrünung sowie die moderne Architektur des ganzen Bauwerks, wo u.a. das Glasdach im Hauptgeschäftsbereich hervorstechen wird, werden dafür sorgen, dass das neue “Centre Hamilius” zu einem Gesamtkunstwerk wird, betonte der Codic-Chef. Das neue “Centre Hamilius” soll in 14 Monaten seine Tore öffnen. Darin sollen u.a. das bekannte Warenhaus “Galeries Lafayette”, der Buch- und Unterhaltungselektronikhändler Fnac, die Supermarktkette Delhaize, 16 weitere Geschäfte sowie eine Sky-Bar Platz finden.

Wissenswertes über das Parkhaus “Royal Hamilius”

Das neue Parkhaus “Royal Hamilius” ist nicht nur eine Kunstgalerie, sondern auch eine Tiefgarage der neuesten Generation, die sich unter anderem durch ihre Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Erklärungen.

Als am Donnerstag die neue Tiefgarage “Royal Hamilius” eröffnet wurde, strahlten jene, die der Zeremonie beiwohnten, regelrecht. Und das nicht ohne Grund: Das Parkhaus begeistert nämlich mit seiner Helligkeit und Benutzerfreundlichkeit. Es erstreckt sich über sechs Stockwerke in die Tiefe und ist durchgehend, also 24 Stunden an jedem Tag der Woche, geöffnet.

Oft beklagen sich Fahrer darüber, dass die Parkplätze zu klein sind. Das ist im neuen “Royal Hamilius” nicht der Fall. Dort sind sie 2,40 Meter breit. Verkehrsteilnehmer mit hohen Fahrzeugen müssen aber aufpassen, denn die Einfahrtshöhe beträgt nur 2,10 Meter. 22 Frauen- und Familien- sowie 18 Behindertenparkplätze komplettieren das Angebot. Personen, die mit einem Elektrofahrzeug unterwegs sind, können ihren Wagen an einer der sechs E-Ladesäulen (eine pro Stockwerk) wieder aufladen.

Grünes Licht = Freier Parkplatz

Das Parkhaus zählt zwei Zufahrten. Jene in der rue Aldringen ist für Dauerparker reserviert. Die andere, öffentliche Zufahrt befindet sich in der avenue Monterey. Der Ausgang führt indes über die avenue Emile Reuter. Fußgänger können das Parkhaus über drei Aufzüge an der place Hamilius und über zwei weitere in den Galeries Lafayette erreichen. Die Tiefgarage “Royal Hamilius” wurde auf Basis von deutschen Parkhäusern konzipiert. So bietet sie komfortable, helle Flächen, einen guten Zugang, eine breite Zufahrt … Eine dynamische Beschilderung zeigt den Fahrern zudem auf jeder Etage, wie viele freie Parkplätze sich dort noch befinden. Wo sie diese dann genau finden, darüber geben Lichter über den Stellplätzen Aufschluss: Grün bedeutet “frei”, Rot heißt “besetzt”.

Auf jeder Etage gibt es in der Nähe der In- und Ausgänge für Fußgänger Kassenautomaten, an denen man bar und mit Kreditkarte zahlen kann. 2019 soll die Digitalisierung der Dienstleistungen in der Parkeinrichtung Einzug halten. Der Betreiber Apcoa hat nämlich vor einiger Zeit die digitale Plattform “Apcoa Flow” ins Leben gerufen. Mit dem neuen Service ist der Kunde weder auf Parktickets noch auf Kassenautomaten angewiesen. Bereits vor der Eröffnung hat der Parkhausbewirtschafter zur Vormerkung eine Warteliste für Dauerparker eingerichtet und die Interessenten im Rahmen der Eröffnung informiert.

Auch für den Arbeitsmarkt lohnt sich das neue Parkhaus: So wurden insgesamt sieben Menschen eingestellt, um für einen reibungslosen Ablauf in der neuen Tiefgarage zu sorgen. Zudem mussten 483.000 Arbeitsstunden geleistet werden, um das Parkhaus, für das rund 50.000 Kubikmeter Beton verarbeitet wurden, fertigzustellen. 141 Arbeiter gaben ordentlich Gas, um das Projekt fristgerecht zu realisieren. Die Kosten für den Bau belaufen sich auf ungefähr 50 Millionen Euro.

Die Parkdecks sind lediglich die erste Etappe des Hamilius-Projekts. In etwas mehr als einem Jahr soll das “überirdische” Royal Hamilius fertiggestellt sein. Es soll neben üppigen Geschäftsflächen auch Büros und Wohnungen beherbergen. Durch das Parkhaus erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Parkplätze im Stadtzentrum auf 3.400. Auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg gibt es rund 14.000 Abstellplätze.

Der Betreiber

Apcoa ist der Marktführer unter den Parkraumbewirtschaftern. Die Firma ist außerdem ein Dienstleister und zählt in diesem Zusammenhang fünf Kernsektoren: Stadt- und Shoppingzentren, Reisen, Kliniken und Hochschulen, Veranstaltungen und Hotels sowie Parkraumüberwachung.

Das deutsche Unternehmen betreibt an etwa 9.000 Standorten rund 1,4 Millionen Stellplätze. Nach der Eröffnung des “Royal Hamilius” ist es nun in 13 europäischen Ländern tätig. Der Umsatz von Apcoa beläuft sich derzeit auf über eine Milliarde Euro.

Tarife