Besonders Radio 100,7 sieht sich immer wieder mit der Kritik konfrontiert, dass der Erhalt seiner „Leistungsfähigkeit“ gefährdet sei: Der Sender erreiche zu wenige Menschen. Das dadurch implizierte Qualitätsverständnis lautet demnach: Je mehr Zuhörer, desto höher die Qualität. Hierbei handelt es sich jedoch um eine Scheinkorrelation. Wissenschaftler des Schweizer „Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft“ haben bereits mehrmals nachgewiesen, dass hohe Reichweiten vor allem eins bedeuten: die Dominanz von Soft News, unterhaltenden Inhalten und emotionalen Geschichten. Wer einen öffentlich-rechtlichen Sender ausschließlich an seinen Einschaltquoten misst, vertritt ein fragwürdiges Qualitätsverständnis, das in keiner Weise internationalen Standards entspricht.

Diese Sichtweise ist aber fester Bestandteil der hiesigen Medienpolitik. Während man in der Schweiz unter „Service public“ die Regulierungspolitik im Sinne der Bürger versteht, tut man sich in Luxemburg mit dem Konzept schwer. Der jüngste Reporter.lu-Bericht zeigt, dass der kritische öffentlich-rechtliche Journalismus gefährdet ist und zur Unterfunktion der Politik degradiert werden könnte. Die Liberalen rechtfertigen diese Medienpolitik durch Überlegungen der neoklassischen Ökonomie: Der Markt führt zur idealen Verteilung knapper Ressourcen. Im Falle von niedrigen Einschaltquoten sehen sie nur eins: das Marktversagen des Senders. Stimmt die Nachfrage nicht, ist öffentlich-rechtliches Radio ein teurer Luxus – der Marktmechanismus wird als Alibi dafür missbraucht, den Sender als nutzlos für die Gesellschaft darzustellen. Ist dem aber so?

Wer öffentlich-rechtliche Medien nicht nur auf ihre Reichweite reduziert, kann sie auch aus gesellschafts- und demokratiepolitischer Perspektive beurteilen. In dem Fall steht nicht das Marktversagen im Vordergrund, sondern die soziale und kulturelle Qualität eines Mediums. Ökonomen sprechen in diesem Zusammenhang von sogenannten meritorischen Gütern. Es handelt sich dabei um Produkte von hoher Qualität, die aus demokratietheoretischer Sicht zu wenig konsumiert und deswegen von minderwertigen Produkten aus dem Markt gedrängt werden. Im Journalismus sind damit Medien wie zum Beispiel Radio 100,7 gemeint, die auf Hard News setzen und politische sowie ökonomische Machthaber kontrollieren – also dort, wo das eigentliche Marktversagen stattfindet.