Während einige Parteien auch fünf Monate vor den Wahlen noch mit ihrem Programm auf sich warten lassen, hat gestern mit der Plattform Votum Klima eine weitere Organisation aus dem Umweltbereich ihre Forderungen an die Politik veröffentlicht.

Die Organisation bezeichnet den Klimaschutz als “eine der größten Herausforderungen unserer Zeit”. Kein Wunder also, dass die 15 Forderungen der Organisation mehrheitlich um das Thema Klima kreisen. So fordert Votum Klima etwa konsequent eine CO2-freie Gesellschaft. Mit dem Pariser Abkommen habe sich Luxemburg dazu verpflichtet, einen Beitrag zu leisten, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. In der Wirtschaft und Gesellschaft müssten darum nun die Weichen gestellt werden, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.

Die Plattform kritisiert den Emissionshandel. Sie fordert die Einhaltung der nationalen Klimaziele und zwar ohne Rückgriff auf Schlupflöcher. Wobei die Schlupflöcher so groß seien, dass der Emissionshandel ohne sie nicht existieren könne. Mit den Emissionszertifikaten sei im Grunde nur ein neues “Produkt” geschaffen worden. Luxemburg solle daher nach 2020 keine Emissionsrechte erwerben und eventuelle überschüssige Rechte nicht weiterverkaufen.

Die Plattform unterstreicht zudem die verheerenden Folgen, die der Klimawandel für andere Teile der Welt und deren Bevölkerung hat – u.a. drohen Gebiete südlich der Sahara und verschiedene Inseln mit steigendem Meeresspiegel vom Wasser verschlungen zu werden. Luxemburg müsse Verantwortung für die globale Klima-Gerechtigkeit übernehmen, verlangt Votum Klima. Das Großherzogtum müsse seinen globalen Verpflichtungen und seinem gewaltigen Fußabdruck im neuen “Nationalen Plan zur nachhaltigen Entwicklung” Rechnung tragen. Die neue Regierung müsse etwa transnationalen Unternehmen mit Sitz in Luxemburg eine verbindliche Sorgfaltspflicht auferlegen. Öffentliche Fonds wie der Pensions- und der Zukunftsfonds müssten ihre Investitionen nachhaltig ausrichten.

100 Prozent erneuerbare Energien bis 2050

Zudem fordert die Plattform 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2050 und die Erhöhung des Anteils der Biolandwirtschaft auf mindestens 20 Prozent bis 2025. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern liegt der Anteil der biologischen Landwirtschaft in Luxemburg recht niedrig (6,6 Prozent in 2015). Die Rede geht von einer nachhaltigen und bodengebundenen Landwirtschaft, also einer Landwirtschaft, die mit dem auskommt, was der Boden zu bieten hat, und somit auf zum Beispiel den Import von Futtermitteln verzichten kann. Daneben nimmt Votum Klima auch die Wirtschaftspolitik und die Finanzbranche in die Pflicht. Die Wirtschaftspolitik müsse nachhaltig um Klimaschutz und Gemeinwohl orientiert sein. Eine Steuerreform müsse eine Verteuerung von CO2-Emissionen und Ressourcenverbrauch herbeiführen.

Als globales Finanzzentrum und weltweit zweitgrößter Standort für Investmentfonds müsse Luxemburg Verantwortung übernehmen. Das Großherzogtum habe sich mit vielen Initiativen ein grünes Image im Finanzbereich geschaffen. Die Mehrheit der Fonds bleibe jedoch von Klimaschutz-, Nachhaltigkeits- und Transparenzforderungen unbehelligt, meint Votum Klima. Votum Klima ist ein Verband aus 23 Nichtregierungsorganisationen, darunter Fairtrade Lëtzebuerg, SOS Faim, ASTM, Caritas, Etika, Greenpeace, die Vegan Society und die Unicef.