Am letzten Mittwoch erschien Benedict Wells’ fünftes Werk “Die Wahrheit über das Lügen” im Diogenes-Verlag. Ein Band, der zehn Geschichten des autodidaktischen deutsch-schweizerischen Schriftstellers vereint über Wahrheiten, Träume und Lügen.

Von Caroline Rocco

Seine ersten drei Bücher sind eher humorvoll gehalten und punkten mit Witz und Spannung. Dennoch verbleiben die drei jeweiligen Hauptfiguren, Jesper Lier, Robert Beck und Francis Dean, am Ende der Erzählungen allein. Infolgedessen schlägt Wells, nach eigenen Angaben, in seinem vierten Roman einen etwas anderen, ruhigeren Ton an. Er schreibt “Vom Ende der Einsamkeit”. Das Buch schlug ein und gewann 2016 den “Literaturpreis der Europäischen Union”.

Ein kurzes Zitat des japanischen Filmregisseurs Akira ...