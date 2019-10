Dieses Wochenende steht Schifflingen ganz im Zeichen der Kreativität – denn die dritte Auflage des Ferreminera-Festivals startet. Für Kinder und Jugendliche werden nachmittags verschiedene Workshops angeboten – darunter eine DJ-Academy, “Kachen a Brachen” und ein Graffiti-Kunst-Atelier. Abends ist das Event für alle Altersgruppen zugänglich.

Nach 2015 und 2017 wird dieses Jahr die dritte Auflage des Ferreminera-Festivals organisiert. Ein Jahr lang haben rund 15 Menschen, die für die Gemeinde Schifflingen oder deren Jugendkommission tätig sind, fleißig daran gearbeitet, das Wochenende zum vollen Erfolg zu machen. Darunter auch Nickie Lippert, die beim “Service des citoyens et de la communication” der Kommune arbeitet und seit der ersten Ausgabe bei der Organisation des Festivals aushilft.

Zum Ursprung: Bevor es das Ferreminera-Festival gab, wurden Jugendkunstwochen in Schifflingen ausgerichtet. Hier wurde Heranwachsenden jedes Jahr die Möglichkeit geboten, ihre Kunstwerke eine ganze Woche lang in der Gemeinde auszustellen. Dieses Event wollte die Jugendkommission ausweiten: “Wir wollten etwas organisieren, bei dem die Jugendlichen etwas dazulernen können”, sagt Lippert. Daraus wurde das Ferreminera-Festival, das 2015 und 2017 – so wie bereits der Vorgänger – jeweils über eine ganze Woche ausgetragen wurde. Zum Konzept: Morgens finden verschiedene Kunst-Workshops für Kinder und Jugendliche statt, abends richtet sich das Festival an jeden. Der Begriff “Kunst” ist in diesem Sinne übrigens breitgefächert – also nicht nur auf Werke, die ausgestellt werden können, beschränkt. Das Ziel: Menschen zusammenzubringen. “Wir wollen die Menschen zur Jugend bringen bzw. die Jugend unter die Menschen”, sagt Nickie Lippert.

Workshops auch für Kinder ab fünf

Zu den Änderungen dieses Jahr gehört, bis auf jene, dass das Event aus organisatorischen Gründen nur an einem Wochenende stattfinden wird. Zudem können nun auch Kinder ab fünf Jahren an verschiedenen Workshops teilnehmen – so zum Beispiel am Acryl-Atelier mit der Schifflinger Künstlerin Génie Frisch-Reuland oder am Mosaik-Workshop mit Carole Lauer. Früher richtete sich das Ferreminera-Festival tagsüber nur an Jugendliche bzw. junge Erwachsene im Alter zwischen 12 und 26 Jahren. Dass jetzt auch die Kleineren mitmachen dürfen, ist ein voller Erfolg: “Fast alle Ateliers sind bereits voll!”, sagt Lippert.

Ein Highlight des Wochenendes ist der DJ-Workshop, der am Samstag von 14-17 Uhr stattfindet und von der “DJ Skilz Academy”, einer luxemburgischen DJ-Schule, geleitet wird. Am Samstagabend ist dann Party angesagt. Das DJ-Duo “AMFA” legt bis 1 Uhr nachts auf. “Wir wollen hauptsächlich lokale und nationale Künstler unterstützen”, betont Nickie Lippert.

Das Ferreminera-Festival endet am Sonntag mit einem entspannten Familientag. Nachdem die letzten Workshops abgeschlossen sind, findet eine Erzählstunde mit der Luxemburgerin Betsy Dentzer statt und zu guter Letzt moderiert Mr. Science das Science-Quiz für die ganze Familie.

Infos:

Das Ferreminera-Festival findet auf dem Gemeindeplatz (place de la Liberté) in Schifflingen statt und wird am Freitagabend um 19 Uhr eröffnet. Samstags und sonntags zieht sich das Programm über den gesamten Tag. Der Eintritt ist frei. Kostenlose Parkplätze stehen bei der “Hall polyvalent” in der rue Denis Netgen zur Verfügung. Alle Details finden Sie unter www.schifflange.lu.