Der Kölner Professor für Wirtschaftspolitik Juergen B. Donges gehörte von 1992 bis 2002 dem sogenannten Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an. Dieses auch als die Fünf Wirtschaftsweisen bekannte Gremium berät die deutsche Regierung in Wirtschaftsfragen. Am Rande eines Vortragsabends sprachen wir mit Juergen B. Donges über die Stabilität der Eurozone und die Vertiefung der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.

Tageblatt: Wie stabil ist die Eurozone derzeit?

Juergen B. Donges: Sie ist stabiler, als sie es vor zehn Jahren war, als die große Krise mit Griechenland begann. Seitdem ist die institutionelle Architektur der europä...