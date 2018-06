“Eurofighter”, “Mr. Energy”, “Superturmes” oder einfach nur “Tuerm”. Der Politiker Claude Turmes versteckt sich hinter vielen Spitznamen. Doch wer ist dieser Mann eigentlich, der nach 19 Jahren Europapolitik am Mittwoch als Staatssekretär zurück nach Luxemburg kehrt? Ein Porträt.

“Vergiesst et.” Die Reaktion von Claude Turmes war eindeutig. Er wollte nicht. Warum auch? Die Arbeit im Europaparlament galt für ihn als Berufung. Als Bestimmung. Doch so entschlossen seine Antwort anfangs gegenüber den beiden Parteistrategen Abbes Jacoby und François Bausch war, so schnell revidierte er sie. Weil er es seinem Freund, dem auf so tragische Weise verstorbenen Camille Gira, schuldet, dessen Erbe er verteidigen will. Weil er es seiner Partei schuldet, die ohne seine Stimmen die erneute Regierungsbeteiligung für unmöglich hält. Und weil er es sich selbst schuldet: Denn Luxemburg reizt ihn stä...