Wurst aus der Ardèche, Süßgebäck aus der Provence, Käse aus Holland, iberische Schinken, Schmiedekunst aus Deutschland, Händler aus Böhmen – Luxemburg war scheinbar bereits im Mittelalter ein Zentrum europäischer Kulturen. Dieses Bild vermittelte das Butschebuerger Buergfest in Düdelingen an diesem Wochenende.

Der Geruch von glimmender Holzkohle liegt über dem Zeltlager auf den Wiesen am Fuße des Gehaansbierg. Nicht nur Ritter samt Begleitung, Händler, Spielleute und Gaukler haben sich für mehrere Tage hier niedergelassen sondern auch „mittelalterlich“ gewandete Touristen. Stroh bedeckt den Asphalt der Dorfstraße, die von Verkaufsständen gesäumt ist. Händler bieten Hemden, Röcke und Meterware, Haushaltsgegenstände, Gewürze, Back- und Fleischwaren, Balsam-Essig, Honigprodukte, Käse, Töpferware, Schmuck an. Der Schmiedekünstler erstellt vor den Augen des Kunden das gewünschte Amulett. Um die Aufmerksamkeit der Besucher buhlen schwer bewaffnete Krieger und Kreuzritter, Troubadours, die durch die Gassen schlendern.

Wer am Samstag und Sonntag in mittelalterliche Atmosphäre eintauchen wollte, kam demnach auf seine Kosten, auch wenn man die eine oder andere, in grobem Leinentuch gehüllte Person mit dem Smartphone in der Hand die Zeitreise abrupt beenden konnte. Den offiziellen Startschuss zum Fest hatte am frühen Samstagnachmittag nach dem feierlichen Umzug der Teilnehmer des Open-Air-Spektakels der Vogt von Butschebuerg, Dan Biancalana, gegeben. Wer sich für Reitkünste und andere ritterliche Gepflogenheiten wie Schwertkämpfe und Turniere interessierte, ließ sich am Rande der Gelegenheitsarena nieder. Wer den Klängen von Zauberer und Musiker, Hexe und Feuerschlucker verfiel, folgte ihnen vor die große Bühne.

Leben wie im Mittelalter wollten an diesem Wochenende auch die Mitglieder der Luxemburger Gruppe „In Praeteritis“. Man versuche sich dem schrittweise anzunähern, schmunzelt Kim Thommes. Denn ganz ohne Errungenschaften der modernen Zivilisation geht es auch hier nicht. So wenn aus großen Plastikflaschen Öl in den Kessel über den lodernden Holzscheiten gegossen wird. Darin werden später die Panzerottis frittiert. Antik und überzeugend echt sieht da schon die Rüstung aus, die sich Kim gelegentlich überstreift – anlegen läßt, um genauer zu sein. Denn das aus zwei Millimeter dickem Eisen bestehende Gewand wiegt gut sechzig Kilogramm. Das Anziehen mithilfe seiner zwei Knappen schafft Kim schon in zwanzig Minuten. Am Anfang brauchte es gut eine halbe Stunde, bis der Brustharnisch, die Schenkeldecke, die Arm- und Beinschienen, die Panzerhandschuhe und schließlich der Helm saßen. Dazu kommt noch das mehrere Kilogramm schwere Schwert und fertig ist die Rittergestalt, bereit für den beschwerlichen Spaziergang durchs Dorf.

Zum 18. Mal bereits fand das Burgfest statt. Aus einer ehemals bescheidenen Veranstaltung wurde ein regionales Großereignis. Vor allem aus dem deutschsprachigen Raum kamen auch dieses Mal Ritter, Händler, Musiker, Gaukler und andere Wesen, die in der Fantasie der Menschen des 21. Jahrhunderts einen Mittelaltermarkt bevölkerten.

Letztes Jahr zählten die Organisatoren mehr als 20.000 Besucher. Ob diese Bestmarke auch dieses Mal erreicht wurde, war bei Redaktionsschluss nicht gewusst. Klar war jedoch auch an diesem Wochenende, dass die Faszination für das Mittelalter ungebrochen ist. Eine Erklärung für Letzteres hatte Michel Margue, Geschichtsprofessor an der Uni Luxemburg in einem Gespräch (www.science.lu) anlässlich einer Mittelalter-Fachtagung an der Uni Anfang des Jahres geliefert. Das Mittelalter sei spannend und sogar bedrohlich und brutal, was anziehend auf uns wirke. „Es ist auch eine Zeit, die von Einfachheit geprägt ist. Eine Zeit ohne Internet und soziale Netzwerke, in der Handarbeit auch noch was wert ist. (…) Die Menschen sehnen sich nach Ruhe, Einfachheit und der Nähe der Natur, sie sind auf der Suche nach einem Gegenbild zur heutigen Zeit.“