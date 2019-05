Fast 40 Bands spielen am 25. und 26. Mai bei der zehnten und finalen Ausgabe des Musikfestivals “Food For Your Senses” (Event bei Facebook) – darunter Local Heroes wie die Alternativrocker Eternal Tango, die Ska-Truppe “The Disliked” und Serge Tonnar mit Legotrip, zu denen uns gerade einfach keine passende Schublade einfällt.

Von etwas weiter reisen Musiker an wie die belgischen Indie-Popper Faces On TV oder die britische Rapperin Kate Tempest.

Die Organisatoren haben sich dieses Jahr entschlossen, das Line-Up mit voller Absicht erst kurz vor dem Festival bekannt zu geben. Heute haben sie es getan. Im Ganzen treten auf:

Bosq, Botticelly Baby, C’est Karma, Cari Cari, Chaild, Christina Kalyss, De Läb, Dessy Mesk, The Disliked, Donna Blue, Eternal Tango, Faces On TV, Hannah Ida, Hunneg-Strepp, Inborn!, International Music, Jackie Moontan, Juniore, Kate Tempest, Kokoroko, L’eclair, La Jungle, Malaka Hostel, Maz, Mutiny on The Bounty, Namdose, O/Y, Say Yes Dog, Seed To Tree, Serge Tonnar & Legotrip, Sons, Stayfou, Surma, Thisisforevermore, Tuys, Tomberlin, Versus Yo, Yehan Jehan

Dazu gibt es Straßenkunst, Workshops und Installationen. Das Festival hat seit 2007 immer wieder, aber nicht regelmäßig stattgefunden: Wegen organisatorischen Schwierigkeiten fiel es 2015, 2016 und 2018 aus und musste sich auch mehrfach einen neuen Platz suchen.

Die zehnte und letzte Ausgabe steigt am 25. und 26.Mai am Kirchberg. Karten für Samstag und Sonntag (oder beide Tage) sind noch zu haben, während die Camping-Tickets längst ausverkauft sind. red