Thanksgiving gehört zu den wichtigsten Feiertagen in den USA. Doch die Tradition ist den Europäern völlig fremd. Jessica Oé hat sich über das Fest informiert und mit Luxemburgern gesprochen, die Thanksgiving miterlebt haben.

Woher kommt Thanksgiving?

Amerikaner feiern gegen Ende des Jahres gleich zwei Familienfeste: Weihnachten und Thanksgiving. Thanksgiving wird traditionell am vierten Donnerstag im November gefeiert und fällt in diesem Jahr auf den 28. November.

Die Herkunft des Thanksgiving-Festes ist, wie bei vielen Feiertagen und Traditionen, nicht genau auszumachen. Wie der Name vermuten lässt, könnte Thanksgiving aus einer Art Erntedankfest entstanden sein. Das ist eine Tradition, bei der den Göttern oder dem Gott für eine erfolgreiche Ernte gedankt wird. Oft wurden dabei Teile der Ernte als Opfer dargebracht. Ähnliche Feste finden sich in mehreren Religionen und Gesellschaften in der Weltgeschichte. Allerdings könnte Thanksgiving durchaus einen europäischen Ursprung haben: Einwanderer aus Deutschland oder den Niederlanden könnten die Tradition mit sich gebracht haben, als sie nach Amerika ausgewandert sind. Das Erntedankfest wird nämlich bis heute in vielen christlichen Gemeinden in Deutschland am ersten Sonntag im Oktober gefeiert, während orthodox-protestantische Kirchen am ersten Mittwoch im November den sogenannten „Dankdag“ feiern.

Thanksgiving könnte aber auch von englischen Puritanern mit nach Amerika gebracht worden sein. Puritaner waren englische Protestanten, die im 16. und 17. Jahrhundert für eine weitreichende Reformation der Kirche eintraten. Unter anderem gab es ihrer Meinung nach zu viele kirchliche Feiertage. Deswegen sollten etwa Feste wie Weihnachten oder Ostern abgeschafft werden. Stattdessen sollte die Kirche wegen besonderen Anlässen entweder Fastentage oder Dankfeste ausrufen, die dann nur einmal begangen werden. Beispielsweise 1588 nach Englands Sieg über die spanische Armada wurde ein Dankfest von mehreren Tagen ausgerufen. Viele Puritaner wanderten nach Amerika aus – und feierten dort ebenfalls Dankfeste nach besonderen Geschehnissen. So wurde 1621 ein Thanksgiving Fest zwischen Plymouth Kolonialisten und Wampanoag Indianern gefeiert.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Thanksgiving in vielen Staaten der USA am letzten Donnerstag im November gefeiert. Doch erst Präsident Abraham Lincoln setzte 1863 den offiziellen Feiertag von Thanksgiving am letzten Donnerstag im November fest. Der Feiertag wurde allerdings erst nach dem Ende des Bürgerkriegs und dem Wiederaufbau des Landes in den 1870er Jahren gefeiert. 1939 änderte Präsident Franklin D. Roosevelt den Zeitpunkt der Tradition. Um die Wirtschaft anzukurbeln, wollte er die Feiertagssaison zwischen Thanksgiving, Weihnachten und Neujahr verlängern. Deswegen sollte Thanksgiving nun am vorletzten Donnerstag gefeiert werden. 1941 wurde ein Beschluss im amerikanischen Kongress offiziell verabschiedet. Seitdem wird Thanksgiving am vierten Donnerstag im November gefeiert.

Die europäischen Siedler brachten die Thanksgiving-Tradition allerdings nicht nur nach Amerika. Auch in Kanada wird Thanksgiving gefeiert. Anfang des 19. Jahrhundert war das offizielle Datum des Festes am 6. November. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges fiel die Feier des Waffenstillstands in der Regel in dieselbe Woche, deswegen verschob das kanadische Parlament 1957 das Thanksgiving-Fest auf den zweiten Montag im Oktober.

Wie läuft das Fest ab?

Thanksgiving ist, ähnlich wie Weihnachten, eine Familienfeier. In der Regel wird der ganze Tag gemeinsam mit der Familie verbracht, weshalb das Reisen in den Tagen vor und nach Thanksgiving als besonders hektisch gilt. Am Abend gibt es ein großes Essen mit traditionellen Speisen. Viele gläubige amerikanische Familien beten vor dem Essen, bevor jeder sagt, wofür er in diesem Jahr besonders dankbar ist. Im Gegensatz zu den Weihnachtsfeierlichkeiten werden normalerweise keine Geschenke verteilt.

Was kommt auf den Tisch?

Traditionell wird an Thanksgiving ein gebratener und gefüllter Truthahn serviert. Dazu gibt es unterschiedliche Beilagen, wie beispielsweise gestampfte Kartoffeln, Füllung („stuffing“ auf Englisch), Süßkartoffeln, grüne Bohnen, Rosenkohl oder Winterkürbis. Außerdem darf die bekannte Cranberry-Soße nicht fehlen. Als Dessert werden häufig unterschiedliche Kuchen und Torten serviert.

Was hat der Präsident mit Truthähnen zu tun?

Dem amerikanischen Präsidenten für Thanksgiving einen Truthahn zu schenken, ist eine Geste, die sich bis zum amerikanischen Bürgerkrieg nachverfolgen lässt. Doch nicht immer wurde das Tier auch für den Konsum getötet. So mancher Präsident hatte einfach keine Lust auf Geflügel. Ein Bericht der Washington Post 1963 allerdings gab den Anstoß zu einer sehr modernen Tradition: der offiziellen Begnadigung zweier Truthähne durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika an Thanksgiving.

Damals sprach ein Journalist von einer Begnadigung, als Präsident John F. Kennedy das lebende Geschenk mit den Worten „Lassen wir ihn weiterleben“ zurückwies. Doch erst unter Präsident Ronald Reagan wurde es die Regel, dass die geschenkten Truthähne ihren Lebensabend auf einer Farm verbringen durften. 1989 führte George H.W. Bush die offizielle Begnadigung der beiden Hähne ein.

Was ist eigentlich Friendsgiving?

Das Wort „Friendsgiving“ tauchte erst 2007 auf, verbreitete sich aber rasant in den USA. Damit gemeint ist ein Thanksgiving-Fest, das man nicht in der Familie, sondern mit Freunden feiert. Häufig wird im Vorfeld des Festes zwischen den Freunden ausgemacht, wer welche Gerichte des gemeinsamen Essens kocht.

So erleben Luxemburger Thanksgiving

Marie-Pierre

Ich bin 2013 mit meinem Mann, einem gebürtigen Amerikaner, nach Amerika gezogen. Seit Juni 2017 habe ich auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. Wir feiern ein ganz traditionelles Thanksgiving. Da unsere Kinder und unsere Familie in Luxemburg und über ganz Amerika verstreut sind, begehen wir das Fest meist zu Hause mit ein paar Freunden. Wir laden auch gerne Leute ein, die ansonsten während der Feiertage allein zu Hause wären.

Schon ein paar Tage vor Thanksgiving fahren wir durch die Nachbarschaft und verteilen „Thanksgiving Dinner“ an unsere Mitmenschen, die sich kein Feiertagsessen leisten können. Hierbei handelt es sich um eine Initiative von unserer Kirche. Am Thanksgiving Day selbst wird morgens das Essen vorbereitet: Truthahn mit Füllung, Cranberry-Soße, Sweet Potato Casserole mit Marshmallows und Pecans. Ich versuche aber auch, einen luxemburgischen „Touch“ in unser Abendessen zu bringen. So serviere ich die „gréng Bounen“ nach einem Rezept meiner Mutter und auch für die Nachspeise und Kuchen greife ich auf luxemburgische Familienrezepte zurück. Außerdem hängen wir neben der amerikanischen auch die luxemburgische Fahne aus.

Mein erstes Thanksgiving verbrachten wir in Tennessee bei meiner Schwägerin. Das war schon ein bisschen wie im Film. Wir saßen um einen gedeckten Tisch, der voll von Essen war. Vor dem Essen wurde gebetet und dann sagte jeder, wofür er oder sie in diesem Jahr dankbar war.

Claudia

Ich feiere in diesem Jahr schon zum zweiten Mal mit einer amerikanischen Familie, die ich in Luxemburg kennengelernt habe – und zwar bei einem Konzert der „Harmonie Union de Troisvierges“, der ich angehöre, mit der „Holland American Legion Band“. Da ich seit zwei Jahren an der Miami University studiere – in Ohio, nicht in Florida, das wird gerne verwechselt –, habe ich die Gelegenheit, mit meinen Bekannten in Michigan zu feiern.

Das Thanksgiving-Essen gibt es bei ihnen zu Mittag. Ganz traditionell mit Truthahn, gestampften Kartoffeln, grünen Bohnen, Stuffing und natürlich Cranberry-Soße. Zum Nachtisch gibt es Kuchen – und im letzten Jahr haben wir, weil ich ja aus Luxemburg stamme, auch eine „Äppeltaart“ gebacken.

Die Atmosphäre während der Feier erinnert sehr an Weihnachten. Die ganze Familie isst zusammen, man unterhält sich oder spielt Spiele. Da wir in Amerika sind, läuft natürlich auch der Fernseher mit dem ein oder anderen Football-Spiel. Im letzten Jahr hat sogar Michigan gespielt, wenn ich mich recht erinnere.

Das ist das, was mich am meisten überrascht: Es fühlt sich wie Weihnachten an, ist aber nicht Weihnachten. Schon etwas verwirrend.

Yannick

2015 wurde ich zum ersten Mal auf ein Thanksgiving-Fest eingeladen, und zwar von einer amerikanischen Freundin, die ich beim Ausgehen kennengelernt habe. Seitdem sie weiß, dass ich von der amerikanischen Kultur besessen bin, lädt sie mich jedes Jahr zu ihrem Familienfest ein. Als ich zum ersten Mal dort war, habe ich mich regelrecht vollgestopft mit den vielen Köstlichkeiten – ich habe gedacht, das wäre alles gewesen!

Doch dann kam erst das Hauptgericht und ich war einfach nur baff. Mit bereits vollem Magen habe ich den Truthahn mit Yams, Mac and Cheese mit Hot „Cheeto“ Dust und der Preiselbeer-Soße probiert. Später gab es noch mal viele Leckereien zum Dessert – und die einzige Frage, die mir durch den Kopf ging, war: „Wo stecken die anderen sich das noch hin?!“

Im nächsten Jahr hatte ich aber einen Plan, um das Festessen zu schaffen: Ich habe den ganzen Tag bis zum Festessen einfach nichts gegessen. Auch dieses Jahr werde ich wieder mit Freunden in Kayl Thanksgiving feiern. Ich freue mich schon auf alle, die ich jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe.