Wieder alle Luxemburger Gemeinden auf ein gleiches finanzielles Niveau heben, das war das Hauptziel der Reform der Gemeindefinanzen vom Innenminister Dan Kersch. Man wollte dafür sorgen, dass die finanzielle Situation der Kommunen stabiler und transparenter wird und dass die großen Unterschiede der “reichen” auf die “ärmeren” Gemeinde verschwinden.

Immerhin lag noch vor der Reform das Einkommen der reichsten Gemeinde (Stadt Luxemburg) 104 Prozent über dem der ärmsten Gemeinde. Von Platz zwei auf die Schlussleuchte waren es immerhin noch 81 Prozent. Diesen Unterschied konnte die Reform auf nur noch 33 Prozent herunterschmelzen, freut sich Dan Kersch während einer Pressekonferenz am Freitag. Insgesamt bekommen 23 Gemeinden nach der Reform weniger Geld vom Staat. Für Luxemburgs reichste Gemeinde, Stadt Luxemburg, beträgt der Unterschied immerhin 2,5 Millionen Euro. 79 Gemeinden würden von der Reform profitieren. Auch bei der Pro-Kopf-Verschuldung gäbe es durch die Reform keine extremen Unterschiede in den Regionen mehr. Das sei aber nur möglich gewesen, weil immerhin 100 Millionen vom Staatsbudget in die Reform eingeflossen seien.

Ziele laut Kersch erreicht

“Wir haben alle unsere Ziele erreicht”, zieht Dan Kersch stolz Bilanz. Es liege nun auch keine Gemeinde bei einer Verschuldung von mehr als 20 Prozent der gewöhnlichen Einnahmen. Außerdem seien auch weniger Gemeinden in den “Ausgleichsfall” geraten, als zuvor angenommen. Ging man vor der Reform noch davon aus, dass 18 Gemeinden nach der Reform noch zusätzlich unterstützt werden müssten, um einen festgesetzten Durchschnitt zu erreichen – sind es nach der Reform nur vier die diesen zusätzlichen Ausgleich benötigen. Das sei unter anderem durch die gute wirtschaftliche Entwicklung zu erklären.

Dan Kersch fand in der Pressekonferenz auch die Zeit, auf Vorwürfe der CSV einzugehen. Die Kritik, dass es eine Reform von der Reform brauche, wies Kersch zurück. Die CSV hatte außerdem bemängelt, dass unter anderem die 15 kleinsten Gemeinden nicht genug von der Reform profitieren würden. Diese Kritik sei “inkohärent”, ärgert sich Kersch. Immerhin poche die CSV darauf, dass es zu viele Gemeinden gäbe und die kleineren miteinander fusionieren müssten. Dann könne sie doch nicht gleichzeitig verlangen, eben jene kleinen Gemeinden noch stärker als andere zu fördern.