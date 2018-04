Am 1. Mai findet in der Region um Trier (Eifel, Moseltal, Saarland und Luxemburg) der dritte Tag eines großen Eisenbahnfestivals statt, bei dem große Dampfloks im Mittelpunkt stehen: Das Dampfspektakel 2018 (Fahrpläne auf www.dampfspektakel.info). Es sind aber auch mehrere klassische Diesel- und Elektroloks im Einsatz. Aus Luxemburg führt die CFL-Dampflok 5519 Sonderzüge zwischen unserer Hauptstadt und Trier.

In unserer Bildergalerie sieht man sie in der Luxemburger “Gare” an ihren Sonderzug nach Trier fahren. Eindrucksvoll ist die klassische deutsche Schnellzuglok 01 1075, heute im Besitz der „Stoom Stichting Nederland“, die man hier im Trierer Hauptbahnhof vor einem Sonderzug nach Saarbrücken sieht. Für Freunde klassischer Diesel ist u.a. die V 100 2091 der Vulkan-Eifel-Bahn zu erleben. Zudem bietet Trier natürlich auch einiges für die Freunde moderner Traktion, wie etwa die eleganten Elektrotriebwagen der „Moseltalbahn“, welche zwischen Koblenz und Perl pendeln.