Durch ausgeklügelte Steuertricks soll der Fiskus in mehreren EU-Ländern um bis zu 55 Milliarden Euro geprellt worden sein. Bisher fielen die Reaktionen in Brüssel auf den sogenannten Cum-Ex-Skandal, bei dem es um “steuergetriebene” Aktiengeschäfte geht, zurückhaltend aus – dabei stellt er alle Finanzskandale der letzten Jahre in den ...