Die CSV muss eine aggressivere und effektiviere Oppositionspolitik zeigen, meint der frischgebackene CSV-Parteipräsident Frank Engel am Montagmorgen in einem RTL-Interview. Dazu gehöre, dass man sich Themen zuwendet, die die Bevölkerung wirklich beschäftigen, und diese stärker in den Vordergrund stelle. Typische CSV-Themen, wie beispielsweise “auf die Finanzen aufpassen”, wären zwar wichtig, doch damit würde die Partei die Wähler kaum mehr überzeugen.

Mit der Parteilinie wolle er aber nicht brechen, nur den Fokus anders setzen. Dabei setze Engel unter anderem auf eine gute Zusammenarbeit mit anderen führenden Parteimitgliedern. Und auch seinen Konkurrenten um den Posten des Parteipräsidenten, Serge Wilmes, wolle er entgegenkommen und in Entscheidungen einbinden.

Obwohl die CSV “im wesentlichen keine Oppositionspartei” sei, würde in dieser Mandatsperiode als starke Opposition auftreten. Allerdings würde man in der luxemburger Politik nicht besonders konstruktiv mit der Opposition umgehen, betont Engel. Er könne sich beispielsweise an keinen Gesetzesvorschlag aus den Reihen der Opposition erinnern, der von Regierungsseite aufgegriffen und umgesetzt wurde. Beim Thema Europawahlen hält sich der neue Parteipräsident Frank Engel noch bedeckt. Er könne noch nicht mitteilen, wen die CSV als Kandidaten auf ihre Liste setzen würde.

Am 26. Januar haben die Luxemburger Christsozialen auf ihrem Nationalkongress in Moutfort eine neue Spitze gewählt. Mit 53,95 Prozent konnte sich Frank Engel gegen Serge Wilmes durchsetzen und die Nachfolge von Marc Spautz antreten. Dieser hatte im Dezember nach der CSV-Niederlage bei den Parlamentswahlen im Oktober angekündigt, dass er seinen Posten räumen werde. Die Partei hatte trotz ihres Favoritenstatus in den Umfragen zwei Sitze im Parlament verloren. Sie sind mittlerweile mit 21 Abgeordneten in der “Chamber” vertreten.

In seiner Rede vor der Abstimmung im Nationalkongress betonte Engel, er wolle die CSV in eine aggressivere Opposition führen. „Es ist legitim, dass die CSV sich wie eine Oppositionspartei benimmt! Wir sind eine Oppositionspartei“, so Engel weiter. Es sei nicht die Aufgabe der CSV, einen Staat zu tragen. Das sei die Bürde anderer.

Engel hat fast seine gesamte politische Karriere auf EU-Ebene verbracht. Seit 2009 sitzt er für die CSV im EU-Parlament. Seine Anfänge machte er als Assistent des CSV-Politikers Jacques Santer. Er fiel in der Vergangenheit mit teils umstrittenen Aussagen auf. So zum Beispiel vor zwei Jahren, als er in einem Facebook-Beitrag eine Postenbesetzung der blau-rot-grünen Regierung kritisierte und dabei einen Vergleich zur Nazi-Besetzung in Luxemburg während des Zweiten Weltkriegs zog.