Der F91 Düdelingen und Etzella Ettelbrück stehen im Finale der Coupe de Luxembourg.

Düdelingen sicherte sich durch zwei Tore von David Turpel und einen Treffer von Kevin Malget das Finalticket gegen ineffiziente Niederkorner (3:1). Durch die Endspielteilnahme der Düdelinger erhöhen sich die Chancen deutlich, dass der vierte Platz in der BGL Ligue auch in diesem Jahr für die Qualifikation an der Europa League reichen wird. In vier Wochen könnte dies dann auch den gestern unterlegenen Progrès freuen.

Im zweiten Duell schlug Ettelbrück den Underdog Union Mertert/Wasserbillig mit 3:0. Für die Etzella erzielten Julian Bidon (2) und Benjamin Arnold die Tore.

Das Finale findet am 26. Mai um 17.00 Uhr statt. Austragungsort ist das Stade Josy Barthel.