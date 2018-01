Andere Städte haben sie schon – und auch nach Luxemburg könnten sie kommen: Countdown-Ampeln. Das sind Lichtzeichen, die bei Rot anzeigen, wie lange man warten muss. Transportminister François Bausch will die Straßenbauverwaltung laut Tageblatt-Informationen mit einer Machbarkeitsstudie beauftragen. Allerdings soll die Studie sich auf Fußgängerampeln beschränken.

Die LSAP-Abgeordneten Roger Negri und Yves Cruchten wollten zuvor in einer parlamentarischen Anfrage wissen, ob es rechtlich möglich ist, die Zähler-Ampeln auch in Luxemburg aufzubauen. “Das Straßenverkehrsgesetz regelt, dass die Lichtsignale Rot, Orange oder Grün sein können”, erklärte Grünen-Politiker Bausch am Dienstag in seiner Antwort. “Wenn der Timer den Betrieb der Ampeln nicht verändert, verstößt er auch nicht gegen die Vorschriften.”

Anzeige

Studien kommen zu “gemischten” Ergebnissen

Bausch weist darauf hin, dass Studien über die Countdown-Ampeln zu “gemischten” Ergebnissen gekommen sind. Zwar seien Rotlichtverletzungen bei Fußgängern “um ein Drittel” zurückgegangen. Andererseits seien die Kosten hoch, wenn man die tickenden Lampen für Ampeln, die den Autoverkehr regeln, aufbauen wolle. “Die Investitionen stehen da in keinem Verhältnis zu ihrem Nutzen”, sagt Bausch. Der Sinn müsse daher “von Fall zu Fall” geprüft werden.

Bausch bevorzugt übrigens ein “qualitatives Indikator-Modell”. Das heißt: Die Restdauer der Rotlichtphase wird nicht in Zahlen angegeben, sondern in Symbolen. Das soll mehr Flexibilität bei der Programmierung erlauben.