Seit 2014 organisiert die “Science Fiction and Fantasy Society Luxembourg” (SFFS) einmal im Jahr die Luxcon. Im Mittelpunkt der Convention stehen die Bereiche Scifi, Horror und das Fantastische. Somit kommen auch Fans von Manga, Anime, Mittelalter und Steampunk, bei dem Erfindungen aus dem viktorianischen Zeitalter eine Rolle spielen, sowie Cosplayer auf ihre Kosten.

Die Luxcon 2018 Samstag von 10 bis 1 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr,

Forum Geesseknäppchen,

Luxemburg-Stadt

Vor allem ist das Event aber auch ein Treffen für Leseratten: Jedes Jahr werden Autoren aus dem Fantasy- und Scifi-Bereich eingeladen. Bei der fünften Auflage am Wochenende geben sich neben vielen anderen nationalen und internationalen großen Namen unter anderem Wolfgang Hohlbein und Laurent Genefort die Ehre.

Start in Tetingen

Zu Beginn fand die Luxcon in der Tetinger “Schungfabrik” statt. Der Erfolg ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Jahr für Jahr wuchs die Veranstaltung, bis schließlich eine größere Location her musste. Seit 2017 ist das Zuhause von Luxemburgs einziger Convention ihrer Art das “Forum Geesseknäppchen”.

Der Begriff “Cosplay” setzt sich aus den Wörtern “costume” und “play” zusammen, also “Kostüm” und “spielen” oder “darstellen”. Grundsätzlich geht es darum, in die Rolle eines Charakters, häufig aus der Fiktion, zu schlüpfen; beliebt sind Filme, Videospiele, Manga (japanische Comicbücher) oder Anime (Serien aus dem Land der aufgehenden Sonne).

Cosplay ist kein Fasching

Wichtig ist: Cosplay ist kein Fasching. Ein Cosplayer verkleidet sich – und versucht zusätzlich, einen Charakter so originalgetreu wie möglich darzustellen. Dies erfolgt beispielsweise durch das Posieren für Fotos, Performen oder Nachspielen von Szenen aus Filmen usw. Viele Cosplayer geben an, dass es vor allem darum geht, die eigene Persönlichkeit einzubringen und den dargestellten Charakter aus ihrer Sichtweise zu interpretieren. Passende Kostüme können im Internet erworben werden. Andere Menschen geben sie bei einem Näher in Auftrag.

Viele Cosplayer stellen ihre Outfits oder Teile davon aber selber her, inklusive aufwändiges Make-up und gestylte Perücken. Neben Kostümen aus Stoff werden auch Rüstungen, häufig an Videospiel- oder Filmcharaktere angelehnt, hergestellt. Verwendet wird hierfür in den meisten Fällen thermoplastisches Material, das mit einem Heißluftfön erhitzt, modelliert und gefärbt wird. Auch Alltagsgegenstände, Fundstücke aus dem Netz oder aus dem Bastelbedarf werden zur Kostümherstellung eingesetzt.

Cosplayer treffen sich beispielsweise auf Conventions, also Veranstaltungen zu einem bestimmten Thema – in diesem Fall Manga, Anime, Spiele, Fantasy usw. Besonders leidenschaftliche Anhänger geben ihre Werke dort im Rahmen von Cosplay-Wettbewerben zum Besten. Ein solcher Wettbewerb ist am Sonntag auch auf der Luxcon.

Wir sind natürlich im Forum Geesseknäppchen mit dabei. Hier die ersten Eindrücke von unserem Fotografen: