Eigentlich sollte das Containerschiff MS Tolten nur am Kai vom Hafen der pakistanischen Stadt Karachi anlegen. Aber so richtig wollte das Manöver nicht klappen. Denn: Die Tolten krachte beim Einparken gegen die festgemachte MV Hamburg Bay. Dutzende Container fielen in Hafenwasser.

Lokale Medien berichten, dass bei dem missglückten Manöver niemand verletzt wurde. Die Schuld wird dem Hafenlotsen gegeben, die genauen Ursachen werden jedoch noch untersucht.

Der Hafen von Karachi gerät immer wieder in die Schlagzeilen. Erst im Januar verstopfen 7000 importierte Autos wegen eines Organisationsproblems die Hafenstraßen. Vor zwei Jahren geriet ein Tanklager in Brand. Das Feuer wütete zwei ganze Tage lang.

red/20min