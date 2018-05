Nach 13 Jahren wird die aktuelle Direktorin des “Mierscher Kulturhaus” Karin Kremer nun am 31.12.2018 in Rente gehen. Ihr Nachfolger wird der Theater-Regisseur und Schauspieler Claude Mangen, der bisher als Programmkoordinator bei radio 100,7 tätig war.

Claude Mangen absolvierte von 1985 bis 1990 eine Theaterausbildung in Sprecherziehung und Rollenstudium am Luxemburger Musikkonservatorium. Ebenso nahm er Dramaturgie und Regieunterricht. Zwischen 1989 und 1993 folgten Schauspielengagements in Wien und Zürich. Ab 1993 war Mangen zunächst Leiter und Programmdirektor der Kulturredaktion des soziokulturellen Senders radio 100,7, dann übernahm er die Programmkoordination.

Anfang dieses Jahres hatte sich das Tageblatt mit Karin Kremer über ihre bisherige Schaffenszeit unterhalten.