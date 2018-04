Im City Breakfast erklärte Bürgermeisterin Lydie Polfer, dass die E-Bikes des Fahrradverleihsystem Vel‘oh nicht wie geplant im Juli kommen würden sondern erst im September. Angeblich gibt es Probleme bei der Auslieferung der Akkus. Darüber hinaus will die Hauptstadt aber weiterhin verstärkt auf E-Mobility setzen.

“Weil weltweit die Nachfrage von E-Bikes sehr groß ist, hat die Betreiberfirma des Fahrradverleihsystems Vel’oh Probleme um die Akkus zu erhalten”, so Lydie Polfer. Es wird aber versucht so schnell wie möglich das aktuelle System auf E-Bikes umzurüsten ein genaues Datum wollten die Gemeindeverantwortlichen aber nicht nennen. Es kann durchaus sein, dass dies erst im September der Fall ist.

Der zuständige Schöffe Patrick Goldschmidt betonte aber, dass die Stadt Luxemburg verstärkt auf E-Mobility setzen will. “Bisher sind insgesamt zehn Hybridbusse im Einsatz und weitere sollen noch folgen. Darüber hinaus Wollen wir in Zukunft ebenfalls auf verschiedenen Linien Busse einsetzen die zu 100 Prozent mit Elektromotoren fahren”, so Goldschmidt. Im Juni werden diese Busse dann ausgeschrieben, die Anfang 2019 in den Einsatz kommen.

Wartungen sind unumgänglich

Beim City Breakfast kam auch der Pfaffenthal-Aufzug zur Sprache: Ende März gab es eine größere Panne bei dem Lift der die Oberstadt mit dem Pfaffenthal verbindet. Deshalb wurde er bis zum 7. April geschlossen. Eine Seilwinde musste ersetzt werden. Bürgermeisterin Polfer erklärte aber, dass der Lift seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2016 zu 95,68 Prozent der Zeit für die Besucher der geöffnet hatte. Unumgänglich sind aber die regelmäßigen Wartungen, die jeden ersten Montag im Monat durchgeführt werden, weil der Aufzug eine Maßanfertigung ist. Bisher wurden bereits 45.000 Kilometer zurückgelegt und 692.000 Mal ist der Aufzug hoch und runter gefahren. Rund 3,5 Millionen Passagiere wurden transportiert.

City-Skyliner is back

Nach dem großen Erfolg vom letzten Jahr wurde am Mittwochmorgen außerdem angekündigt, dass der City-Skyliner erneut vom 30. Juni bis zum 12. August auf der Place de la Constitution zu finden sei. Tausende Besucher wollten im vergangenen Jahr die atemberaubende Sicht über die Hauptstadt und darüber hinaus genießen.

Und auch das Public Viewing steht wieder auf dem Plan: Vom 14. Juni bis zum 15. Juli findet auf dem Glacis ein Public Viewing für die Fußballweltmeisterschaft statt. Es wurde bewusst die Entscheidung getroffen die einzelnen Spiele auf dem Glacis zu zeigen und nicht wie gewohnt auf dem Knuedler. Sowohl am 22. als auch am 23. Juni ist kein Public Viewing aufgrund der Feierlichkeiten von Nationalfeiertag.

Schließlich wurde auch noch über die Dauerbaustelle Luxemburg-Stadt informiert. Sowohl die Wasser- und Gasleitungen als auch der Straßenbelag muss in der rue de Hollerich erneuert werden. “Diese Arbeiten werden nicht einfach, weil es eine viel befahrene Straße ist, doch wir werden nicht daran vorbei kommen”,sagt Bürgermeisterin Lydie Polfer. Bereits im Mai sollen die ersten Bagger rollen und die Baustelle soll rund 32 Monate dauern.