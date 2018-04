Die „Cinémathèque“ wird am Freitag nach einem Monat endlich wieder ihre Türen öffnen. Am 20. März wurde in einigen Teilen des Saals bekanntlich ein Befall von Bettwanzen entdeckt, woraufhin die “Cinémathèque” zwecks Säuberung geschlossen wurde.

Der Saal wurde mit einer thermischen Behandlung bis in die letzte Ecke gereinigt. Es handelt sich hierbei um ein effizientes Verfahren, mit dem die Bettwanzen erfolgreich eliminiert werden konnten. Auf Bettwanzen spezialisierte Spürhunde kamen zusätzlich zum Einsatz.

Die “Cinémathèque” wird ihre Vorführungen für den restlichen April wie geplant wieder aufnehmen. Bei der Wiedereröffnung können sich Kinofans über die Filme “One, Two, Three” von Billy Wilder sowie “To Be or not to Be” von Ernst Lubitsch freuen, die um 18.30 beziehungsweise um 20.30 Uhr zu sehen sind.

Des Weiteren werden die Sitzungen der “Université populaire du Cinéma” sowie andere spezielle Veranstaltungen im Rahmen des Möglichen neu angesetzt. Mehr Informationen auf www.vdl.lu.