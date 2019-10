Nach dem Rücktritt von Roberto Traversini wurde am Mittwochmorgen in der Gemeinderatssitzung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit die neue Bürgermeisterin, Christiane Brassel-Rausch bestimmt.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung vom 18. September hatte Roberto Traversini angekündigt, dass die erste PAG-Abstimmung vom vergangenen Juni aufgehoben wird, weil er damals an der Abstimmung teilgenommen hatte. Eigentlich sollte am diesem Mittwoch erneut über den PAG abgestimmt werden. Das war jedoch nicht der Fall. Wann über diesen Punkt neu abgestimmt wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Stattdessen wurde vom Schöffen Tom Ulveling angekündigt, dass Traversini auch als Gemeinderat in Differdingen zurückgetreten sei. Ein entsprechender Brief habe Traversini an die Innenministerin Taina Bofferding geschickt. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wurde anschließend die neue Bürgermeisterin, Christiane Brassel-Rausch gewählt. Sie wurde mit zwölf Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen und einer Nein-Stimme angenommen. Bei den Gemeindewahlen 2017 war sie mit 2.768 Stimmen lediglich an fünfter Stelle gewählt worden. Wann die neue Bürgermeisterin offiziell von Innenministerin Taina Bofferding vereidigt wird, ist noch nicht bekannt.

Zu Beginn der Gemeinderatssitzung hatten die Oppositionsparteien LSAP, DP und „déi Lénk“ eine Motion im Gemeinderat gestellt, um die Erneuerung von Differdingen voranzutreiben. Darin forderten sie, dass die offenen Fragen der Räte rund um Traversinis Grundstück so schnell wie möglich beantwortet werden. Außerdem soll ein Verhaltenskodex ausgearbeitet werden, um das Überschneiden von privaten und öffentlichen Interessen zu vermeiden. Diese Motion wurde einstimmig angenommen.