In 14 bis 16 Tagen schafft es ein Güterzug aus China nach Deutschland. Ein Schiff benötigt für die gleiche Strecke einen Monat. Auch wenn nach wie vor 90 Prozent der Fracht über den Seeweg transportiert werden, hat die Bahn zu tiefgreifenden Veränderungen im Logistikbereich geführt.

Von Helmut Wyrwich

Vor zehn Jahren wütete weltweit eine Finanzkrise, die sich in eine Wirtschaftskrise ausweitete. In Hamburg aber kam im Herbst 2008 nach 15 Tagen Fahrt ein Güterzug aus China an, der eine neue Transport-Ära im Handel eröffnete. Die “neue Seidenstraße” war geboren: Sie stellt das größte internationale Investitionsvolumen seit 1945 dar – insgesamt 730 Milliarden Euro.