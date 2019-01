Die Erde ist eine flache Scheibe und die Welt wird von Echsenmenschen beherrscht. Deutschland ist eine GmbH und Impfen verursacht Autismus. Die Welt der Verschwörungstheorien ist bunt und beängstigend. Ein beliebtes Thema bei Verschwörungstheoretikern sind schon seit Jahren Chemtrails. Eine Petition, die im Dezember beim Parlament eingereicht wurde, fordert deren Abschaffung.

Chemtrail-Gegner sind davon überzeugt, dass es sich bei den weißen Streifen, die bei gutem Wetter am Himmel sichtbar sind, nicht um normale Kondensstreifen handelt, sondern um Chemikalien, die dort von verschwörerischen Mächten ausgebracht werden. Je nachdem, welchem Verschwörungstheoretiker man nun zuhört, gibt es unterschiedliche Gründe, weshalb solche Chemikalien in die Atmosphäre verbracht werden. Einige behaupten, es handele sich um den Versuch, Sonnenlicht zu reflektieren, um so den Klimawandel zu bekämpfen. Andere wiederum unterstellen bösen Mächten, die Population unfruchtbar machen zu wollen.

Tatsächlich handelt es sich bei den weißen Streifen um Kondensstreifen, die je nach Wetterverhältnissen entstehen, wenn Flugzeuge die Atmosphäre in großer Höhe durchqueren. In der sehr kalten Luft bilden sich um Rußteilchen, die das Flugzeug ausstößt, Eiskristalle oder Tröpfchen. In großer Menge formen diese streifenförmige anthropogene Wolken.

2016 gab es schon mal eine öffentliche Petition zu diesem Thema. Wenn eine solche Petition 4.500 gültige Unterschriften sammelt, dann erzwingt sie eine öffentliche Debatte im Parlament, bei welcher der Petitionär sein Anliegen vortragen darf. Genauer verlangte die Petitionärin damals, dass sich Luxemburg der internationalen Organisation Skyguards in ihrem Kampf gegen Chemtrails anschließt. Solange es noch nicht zu spät sei und die Effekte noch reversibel, müsse Luxemburg das Geo-Engineering öffentlich anprangern. Die Rede ist von “Umweltwaffen”, mit denen seit Jahrzehnten das Klima verändert werde. Zu diesen Umweltwaffen zählte die Petitionärin das “heimliche Ausbringen von toxischen Stoffen” in der Atmosphäre, aber auch das US-amerikanische Forschungsprojekt HAARP, das mit Radiowellen die obere Atmosphäre untersucht. Als die Petition nicht genug Unterschriften erhielt, wurde sie in eine “Pétition ordinaire” umgewandelt. Das Verteidigungsministerium sah sich nicht in der Verantwortung und verwies auf das Umweltministerium und das Infrastrukturministerium, das auch für den Luftraum zuständig ist. François Bausch verneinte die Existenz solcher Chemikalienstreifen über Luxemburg. Die Petition 626 ist heute allerdings (wie alle alten Petitionen) nicht mehr auf der Internetseite des Parlaments einsehbar.

Nun gibt es erneut eine Petition zu diesem Thema. Sie wurde am 26. Dezember eingereicht und muss noch von der Petitionskommission freigegeben werden. Der Titel dieser Petition mit dem Aktenzeichen 1169 lautet: “Ofschafung vu de ‘Chemtrails’, Geoingenieuring”. Eine Reihe von Abgeordneten – die Mitglieder der Petitionskommission – müssen sich also erneut mit diesem Thema befassen.

Konsens gegen Chemtrails

In der wissenschaftlichen Gemeinschaft gibt es einen breiten Konsens darüber, dass Chemtrails nicht existieren und sich die streifenförmigen Wolken anders viel besser erklären lassen. 2016 veröffentlichten die Wissenschaftlerin Christine Shearer und ihre Kollegen in der Fachzeitschrift Environmental Research Letters einen Artikel, in dem sie darüber berichteten, was Experten zu dem Thema zu sagen haben. Von den 77 Wissenschaftlern (Experten für Atmosphäre und Geochemiker) sagten 76, sie hätten noch nie Hinweise darauf gesehen, die auf die Existenz von Chemtrails hindeuteten. Einer sagte, er habe eine hohe Konzentration Barium an einer Stelle gefunden, wo sie nicht zu erwarten sei. Den Wissenschaftlern wurden außerdem Bilder von Kondensstreifen vorgelegt. In 100 Prozent der Fälle waren sich die Experten einig, dass die einfachste Erklärung für die Wolken nicht das großflächige Ausbringen von Chemikalien sei.