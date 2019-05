Am Dienstag berichteten wir bereits über die Gemeinderatssitzung in Tüntingen, wo die Chemie zwischen dem Schöffen- und dem Gemeinderat absolut nicht mehr stimmt. Neben den Diskussionen um eine Neubesetzung des Bürgermeisteramtes (es lag keine einzige Kandidatur vor) standen aber noch weitere Punkte zur Debatte.

Sagen wir es gleich vorweg: Der noch amtierende Bürgermeister, die drei Schöffen und die neun Gemeinderäte tun sich sehr schwer, Punkte der Tagesordnung zu verabschieden, denn immer wieder kommt es zu langatmigen Diskussionen, die (fast) jedes Mal im Nichts enden. Die annähernd vierstündige Gemeinderatssitzung vom Dienstag machte in dieser Hinsicht keine Ausnahme. In der rue de Brouch in Bissen sollen auf einem Areal sechs Bauplätze entstehen. Auch wenn der Bebauungsplan der Gemeinde dies zulässt, so möchte der Schöffenrat – aus ästhetischen Gründen – dort aber nur vier Bauplätze sehen. Auf Drängen gleich mehrerer Räte wird das Dossier nun zwecks Gutachten an die Bautenkommission weitergereicht. Die Abstimmung wurde vertagt.

Einstimmigkeit herrschte dann in Sachen Bebauungsplan in Tüntingen und was das Projekt “a Brissen” anbelangt, kündigte Rat Bisenius für den 13. Mai ein Treffen mit den Verantwortlichen an. Henri Noesen wurde dann auch einstimmig zum Vertreter der Gemeinde im Komitee Natura 2000 gewählt. Die Erneuerung des Feldweges am Ort “Schmidenuecht” (Kostenpunkt: 49.250 Euro) wurde für gut befunden. Dann lag ein Vertrag mit dem Sicona (“Syndicat intercommunal pour la conservation de la nature”) zur Abstimmung vor. Hier bemängelten wiederum gleich mehrere Räte den Mangel an Informationen zu diesem Vertrag. Man werde einfach nicht schlau aus dem, was dort niedergeschrieben sei. Außerdem seien nirgends die über die nächsten Jahre anfallenden Kosten aufgeführt. So gesehen mache sich das Sicona das Leben sehr einfach. Auch dieser Punkt wurde daraufhin vertagt.

Anleihe über 12 Millionen

Das Polizeireglement für die Fusionsgemeinde konnte ebenfalls nicht zur Abstimmung kommen, da auch in diesem Dossier so manche Informationen fehlen. Es wurde hierzu eine Arbeitssitzung für den 23. Mai anberaumt. Unstimmigkeiten gab es zudem auf die Frage des noch amtierenden Bürgermeisters, ob der Gemeinderat seine Einwilligung gibt, dass der Schöffenrat bei verschiedenen Banken die Bedingungen für eine Anleihe über 12 Millionen Euro einholt. Im Namen der neunköpfigen Opposition antwortete Rat Bisenius, dass der Schöffenrat dies auch ohne Genehmigung des Gemeinderates tun könnte, bemerkte aber zugleich, dass man keine Anleihe mittragen werde, solange der seit vielen Monaten vom Gemeinderat beantragte Mehrjahresfinanzplan nicht vorliegt.

Abschließend stand dann noch die “Nominierung des neuen Bürgermeisters” auf der Tagesordnung, die – wie bereits am Dienstag erwähnt – nicht stattfinden konnte, da keine Kandidatur vorlag. Auf die erneute Frage des Gemeinderates an die drei Schöffen, ob sie denn nicht doch zurücktreten wollen, um die Gemeindegeschäfte nicht weiter zu blockieren – Frage, die sie mit “Nein” beantworteten –, quittierte Rat Bisenius diese Antworten mit dem Satz: “Dann werden eben im Dezember die Karten bei der Budgetabstimmung neu gemischt. Bis dahin werden die Geschäfte der Gemeinde leider eben nur schleppend vorangehen.”