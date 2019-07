Nach mehr als einem Jahr Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft beschlossen, das Verfahren um die Affäre Chamberleaks einzustellen. Das Parlament war unter anderem gegen Journalisten vorgegangen.

Es war eine denkbar peinliche Panne für das Parlament. Am 7. März hatte der öffentlich-rechtliche Sender 100,7 über ein Datenleck im informatischen System der Chamber berichtet. Durch die Abänderung der Internetadresse konnte man Dokumente auf der Seite einsehen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren, darunter Kandidaturen, Berichte der Geheimdienstkontrollkommission oder parlamentarische Notizen.

Bevor die Journalisten die Geschichte veröffentlichten, hatten sie dem damaligen Parlamentspräsidenten Mars di Bartolomeo ins Bild gesetzt, so dass er das Leck schließen konnte, bevor die Öffentlichkeit davon wusste. Doch der Chamber-Präsident beschloss, die Staatsanwaltschaft einzuschalten. Die wiederum fing an, unter anderem gegen den Chefredakteur des Radiosenders, Jean-Claude Franck und gegen einen ihrer Journalisten, Claude Biver, Ermittlungen aufzunehmen.

Hausdurchsuchung

Das Vorgehen sorgte damals für Aufsehen. Ermittlungen gegen Journalisten in ihrer Funktion sind in Luxemburg äußerst selten und umstritten. Nach einer versuchten Hausdurchsuchung in der Redaktion, die Franck allerdings unterband, schaltete sich auf der Presserat ein und der luxemburgische Journalistenverband ein. Beide kritisierten, dass gegen die Entdecker des Datenlecks ermittelt werde, nicht aber gegen die Verursacher des Lecks, also die Chamber. Später wurden Franck und Biver von der Kriminalpolizei verhört.

Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilt wurde das Verfahren nach über einem Jahr eingestellt. Es gebe nicht genügend Anhaltspunkte, um von Cyberkriminalität auszugehen. Deswegen würde auch nicht weiter gegen die Personen ermittelt werden. Neben den Journalisten wurde auch gegen Unbekannt ermittelt. Eine Quelle der Journalisten war auf das Leck gestoßen. Laut den Journalisten war dieser Quelle lange nicht klar, dass diese Dokumente nicht an die Öffentlichkeit gehörten.