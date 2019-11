Eine Motion der Piraten über ein Verbot für den Verkauf von Pelzen in Luxemburg lehnte die Chamber am Dienstag in öffentlicher Sitzung mit 31 Gegenstimmen und 24 Enthaltungen ab. Die meisten Parteien sprachen sich für eine europäische Lösung in dieser Frage aus. Weiter wird die Stagezeit im öffentlichen Dienst um ein Jahr verkürzt und die erst 2015 eingeführte 80/80/90-Regelung auf Druck der Gewerkschaft CGFP wieder abgeschafft. Ab dem 1. Januar 2020 werden zudem Rauchmelder in allen Wohnungen obligatorisch.

Im Rahmen einer Aktualitätsstunde verurteilte der Abgeordnete Marc Goergen (Piraten) die Pelzproduktion, die unter grausamen Haltungsbedingungen erfolge. Dieses Tierleid sei nicht gerechtfertigt. Das Luxemburger Tierschutzgesetz von 2018 verbiete zwar die Produktion, nicht aber den Verkauf von Pelz, bedauerte Goergen.

Nach einer erfolgreichen Petition, die den Verkauf von Pelzen stoppen wollte, verwies das Parlament 2016 auf eine europäische Lösung. Seitdem sei aber nichts passiert, weshalb die Piraten forderten, dass Luxemburg selbst aktiv werde und das Pelzverkaufsverbot gesetzlich regeln müsse. Der freie europäische Markt dürfe kein Hindernis für aktiven Tierschutz darstellen. Er habe sich erkundigt, dass Restriktionen im Binnenmarkt mit einem triftigen Grund durchaus möglich seien, sagte Goergen. Ein Pelzverkaufsverbot würde sowohl die Gesundheit als auch das Leben der Tiere verbessern.

Die meisten anderen Parteien teilten diese Einschätzung nur bedingt. Die Parlamentarier waren sich zwar einig, dass die Produktion von Zuchtpelzen ethisch nicht vertretbar sei, doch ein Pelzverkaufsverbot für Luxemburg sei nicht die richtige Lösung. Stattdessen plädierten CSV, LSAP, DP und auch „déi gréng“ für eine europäische Lösung. In einer eigenen Motion forderte der DP-Abgeordnete Gusty Graas die Regierung dazu auf, sich verbündete Staaten zu suchen, um sowohl ein Produktions- als auch ein Verkaufsverbot innerhalb der EU durchzusetzen. Ferner verlangen die vier größten Fraktionen eine bessere Kennzeichnung von Zuchtpelzen und wollen eine breite Informations- und Sensibilisierungskampagne in der Bevölkerung führen. Auch die ADR schloss sich dieser Position an.

Der linke Abgeordnete David Wagner warf den anderen Parteien vor, sich hinter europäischen Abkommen zu verstecken, um keine mutigen Entscheidungen treffen zu müssen. Luxemburg habe mit einem Pelzverbot nichts zu verlieren. Trotzdem schloss er nicht aus, auch die DP-Motion zu unterstützen. Druck auf EU-Ebene auszuüben, könne eine Ergänzung zu einem nationalen Verkaufsverbot darstellen. Allerdings müsse die Regierung dann auch tatsächlich konkrete Schritte vornehmen.

Landwirtschaftsminister Romain Schneider (LSAP) und Mittelstandsminister Lex Delles (DP) beteuerten, nach Verbündeten in Europa suchen zu wollen. Pirat Marc Goergen blieb trotzdem skeptisch. In Europa gebe es zu viele Pelzlobbyisten, eine gemeinsame Lösung sei daher eine Illusion. Mit einem nationalen Verbot könne Luxemburg eine Vorreiterrolle in Europa einnehmen. Mit 31 Gegenstimmen und 24 Enthaltungen fiel die Abstimmung schließlich nicht sehr eindeutig aus. Nur die Piraten selbst und „déi Lénk“ stimmten am Ende aber dafür.

Der Beitrag der Landwirtschaft zum Klimaschutz

In einer zweiten Aktualitätsstunde setzte sich CSV-Fraktionssprecherin Martine Hansen dafür ein, dass Landwirtschaft und Klimaschutz Hand in Hand gehen müssten. Vergangene Woche hatten fünf Landwirtschaftsverbände gemeinsame Forderungen an die Regierung gestellt. Um den Klimawandel abzuwenden, reiche es nicht, die Treibhausgase zu reduzieren, sondern es müsse auch CO 2 im Boden gebunden werden, meinte Martine Hansen. Dabei könnten Land- und Forstwirtschaft eine wichtige Rolle übernehmen. Ferner dürften landwirtschaftliche Betriebe nicht mit staatlichen Subventionen zu ständigem Wachstum gezwungen werden, deshalb müssten die Kriterien für Zuschüsse angepasst werden. Extensive Bewirtschaftung und Biogasproduktion müssten besser gefördert werden, forderte Hansen. Auch Einsparungen in Form von CO 2 -Krediten müssten künftig möglich sein. Ihre drei Motionen wurden vom Parlament einstimmig angenommen.

In den Ausführungen der Abgeordneten traten aber auch Unterschiede hervor. Während CSV und DP die Ansicht vertraten, dass weniger Tierhaltung keine Lösung sei und die Rinderzucht eine wichtige Säule in Luxemburg darstelle, stellte der grüne Abgeordnete François Benoy fest, dass die Luxemburger Landwirtschaft zu sehr auf Fleisch- und Milchproduktion ausgerichtet sei. Der Futtermittelzukauf sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Dadurch nehme auch die Gülleproduktion zu, die die Umwelt zusätzlich belaste, so Benoy.

Neben den Grünen sprach sich auch die LSAP für den Ausbau der Biolandwirtschaft aus. Um Luxemburgs Klimabilanz zu verbessern, will die Regierung die Bioproduktion bis 2025 um 20 Prozent erhöhen, bis 2050 soll Bio die konventionelle Landwirtschaft komplett ersetzen.

David Wagner prangerte die immer intensiver werdende Landwirtschaft an und forderte eine Diversifizierung. Die Praxis der Monokulturen trage erheblich zur Bodenerosion und zum Insektensterben bei. Der Einsatz von Pestiziden schaffe eine Abhängigkeit der Landwirtschaft von Pharmakonzernen. Um dies zu ändern, plädierte auch Wagner für eine andere Subventionspolitik.

Landwirtschaftsminister Romain Schneider kündigte Maßnahmen zur Reduzierung der Stickstoffdüngung und bessere Verfahren zum Ausbringen der Gülle an. Biogasanlagen gegenüber sei man nicht abgeneigt, doch es müsse sichergestellt sein, dass in den Anlagen tatsächlich Gülle und Mist und nicht Mais und Raps verarbeitet werden. Schneider begrüßte die drei CSV-Motionen, die sich mit den Anstrengungen der Regierung decken würden. Die Vorschläge der Landwirtschaftsverbände würden in die Ausarbeitung des Klimaplans einfließen, versicherte der Minister.

Rauchmelder werden obligatorisch

Verabschiedet wurde ein Gesetz, das Rauchmelder in allen Gebäuden mit mindestens einer Wohnung vorschreibt. Diese frühzeitige Warnung könne Menschenleben retten, positive Erfahrungen in anderen Ländern hätten dies gezeigt, sagte Berichterstatter Dan Biancalana (LSAP). Alle Schlafzimmer und Fluchtwege müssen künftig Rauchmelder enthalten. Für die Anbringung gilt eine Übergangszeit von drei Jahren. Der Wohnungsbesitzer trägt die Verantwortung für die Installation, für die Wartung ist der Mieter zuständig. Das Gesetz sieht auch vor, dass Versicherungen sich nicht aus der Verantwortung ziehen können, wenn kein Rauchmelder installiert ist. Am 1. Januar 2020 tritt das Gesetz in Kraft. Eigentlich sollte die Regelung schon seit Anfang dieses Jahres gelten, wegen Einwänden des Staatsrats war die Umsetzung aber verzögert worden.

80/80/90-Regelung wieder abgeschafft

Im Rahmen einer Reform des Gesetzes über den öffentlichen Dienst wurde am Dienstag die Stagezeit für Staatsbeamte von drei auf zwei Jahre reduziert und die erst 2015 eingeführte ominöse 80/80/90-Regelung auf Druck der Gewerkschaft CGFP wieder abgeschafft. Damit bekommen die „Stagiaires“ ab dem ersten Arbeitstag das volle Gehalt. Diese Verkürzung der Stagezeit gilt ebenfalls für Polizeibeamte. Die „Stagiaires“ können künftig auch vom fraktionierten Elternurlaub und vom Recht auf Teilzeitarbeit profitieren. Nicht zuletzt wird mit der Gesetzesreform eine Neuberechnung der Berufserfahrung im Privatsektor vorgenommen, die bei einem Wechsel in den öffentlichen Dienst nun komplett angerechnet wird. Diese Maßnahmen sollen rückwirkend auf den 1. Januar 2019 in Kraft treten. Die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP begrüßte am Dienstag in einer Mitteilung die erneute Gesetzesreform.

AKW Cattenom wird vorerst nicht ausgebaut

Im Rahmen einer Fragestunde hatten die Abgeordneten die Gelegenheit, mündliche Fragen an die Regierung zu stellen. Marco Schank (CSV) wollte von Umweltministerin Carole Dieschbourg („déi gréng“) Erklärungen zu einem möglichen Ausbau des Atomkraftwerks Cattenom. Der Betreiber EDF habe Presseberichten zufolge zusätzliche Grundstücke rund um das AKW gekauft. Laut Dieschbourg seien der Regierung bislang keine Pläne über einen Ausbau bekannt.

Der Abgeordnete Gilles Baum (DP) wollte Details über die berufliche Situation der 561 „candidats-professeurs sursitaires“, die ihren „Travail de candidature“ (TC) noch nicht abgeschlossen haben und deshalb weniger verdienen als vereidigte Lehrer. Bildungsminister Claude Meisch (DP) erklärte, dass die “candidats-professeurs sursitaires”, die noch kein TC abgegeben haben, drei Möglichkeiten haben, um in die ordentliche Laufbahn zu kommen: Entweder könnten sie ihr TC wie geplant abschließen oder eine andere Arbeit im Interesse des nationalen Bildungssystems schreiben. Alternativ könnten sie auch 270 Überstunden leisten, um in die reguläre Laufbahn zu kommen.

Psychiatrische Begleitung bei Hormontherapien und Geschlechtsumwandlungen

Marc Angel (LSAP) bemängelte, dass die Prozedur der CNS bei Geschlechtsumwandlungen noch immer psychiatrische Gutachten für Hormonbehandlungen und geschlechtsangleichende Operationen vorsehe. Diese Prozedur sei nicht kompatibel mit dem fortschrittlichen Gesetz von 2018. Romain Schneider (LSAP), Minister für soziale Sicherheit, betonte, dass die CNS die Kosten für psychiatrische Begleitung, Hormontherapie und OP übernimmt. Der Kontrollarzt, der die Prozedur begleitet, empfange acht bis neun Betroffene pro Jahr. Dabei gehe es aber nicht darum, die Betroffenen zu schikanieren, sondern ihnen Hilfe und Schutz zu bieten. Eine Änderung der Prozedur würde eine Statutenänderung der CNS voraussetzen. Diese könne nur vom Verwaltungsrat der CNS getroffen werden.

Gilles Roth (CSV) sorgte sich um die Beheizung der Kirchen in Luxemburg. Vor allem die Orgeln würden unter der Kälte leiden. Laut Gesetz seien die Gemeinden verpflichtet, eine Mindesttemperatur in den Kirchen zu gewährleisten, wenn sie Besitzer des Gebäudes seien, so Roth. Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) erklärte, dass der Kirchenfonds laut Konvention für das Beheizen der Kirchen zuständig sei. Die Gemeinde müsse nur für die Beheizung aufkommen, wenn sie das Gebäude für Veranstaltungen nutze.

André Bauler (DP) wollte vom Wohnungsbauminister wissen, wo das staatliche Wohnbauprojekt „Wunne mat der Wooltz“ auf der Industriebrache in Wiltz dran ist. Henri Kox („déi gréng“) antwortete, dass drei der insgesamt sieben Teilbebauungspläne schon verabschiedet seien. Bevor Häuser und Schulen errichtet werden, müssten aber erst Straßen und Infrastruktur gebaut werden. Termine konnte der Minister noch nicht nennen.

Begonnen hatte die gestrige Parlamentssitzung mit dem Gedenken an den am 15. November verstorbenen früheren Minister und Präsidenten des Europäischen Rechnungshofs Marcel Mart (DP). Chamberpräsident Fernand Etgen und Premierminister Xavier Bettel (beide DP) würdigten die Verdienste des Verstorbenen als einer der Mitbegründer der Tripartite und als herausragenden Politiker.