David Kieffer und seine Mitstreiter von Refill Lëtzebuerg wurden am Dienstag, den 12. November, vom Petitionsausschuss der Chamber angehört. Ihre Petition Nr. 1319 – Recht auf Leitungswasser – hat 5.114 Unterschriften gesammelt. Sowohl die Abgeordneten als auch die Vertreter der Ausschüsse und der Regierung begegneten dem Anliegen mit Verständnis. Der Forderung nach einer Gesetzesinitiative folgten sie allerdings nicht.

Von Tom Haas

Michelle und Aline Schaltz, Yann Liasse, Alex Gansen und David Kieffer waren gut vorbereitet. „Es geht darum, dass niemand auf den Kauf von Einwegflaschen angewiesen sein soll“, erklärte Kieffer gleich zu Beginn der Sitzung der Chamber am Dienstag. Gemeinsam mit seinen vier Mitstreitern hatte Kieffer die Petition 1319 auf den Weg gebracht – das Recht auf Leitungswasser. 5.114 Unterschriften sammelte das Vorhaben – und fand so seinen Weg ins Luxemburger Parlament. Das Ziel sei der „schonende Umgang mit den Ressourcen“, sagte Kieffer vor den Abgeordneten. Damit wollten die Antragssteller der Frage nach dem angemessenen Preis von Leitungswasser von vornherein eine Absage erteilen. Trotzdem drehte sich die Diskussion vor allem um Fragen der Wirtschaftlichkeit.

Gast Gibéryen (ADR) lobte zwar die Analyse in Bezug auf die Trinkwasserqualität, die laut den von den Petenten zitierten Studien jene von Mineralwasser weit übersteigt. Er lenkte die Debatte dann aber auf das kostenfreie Angebot von Leitungswasser in Gastronomiebetrieben. Das war explizit nicht das Anliegen der Petition, sollte aber von nun an die Debatte bestimmen. Marc Baums Forderung, dem Trinkwasser den Warencharakter abzuerkennen und es als öffentliches Gut wie Atemluft zu betrachten, mag der Sache dienlich sein, aber auch sie ging am Thema vorbei.

Nach der öffentlichen Anhörung fand die Debatte über das weitere Vorgehen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nancy Arendt (CSV), die Vorsitzende des Petitionsausschusses, teilte den Petenten im Anschluss mit, dass Regierung und Parlament sich auf eine Sensibilisierungskampagne geeinigt hätten – erst wenn diese nicht das gewünschte Ergebnis bringen würde, käme ein Gesetz zur Durchsetzung des Rechts auf Trinkwasser infrage. Damit wird noch einiges an Wasser die Mosel hinabfließen, bis das Ziel der Initiatoren der Petition – die Möglichkeit des Konsumenten, sich im Restaurant für Leitungswasser entscheiden zu dürfen, unabhängig von der Finanzierung – erreicht ist.

Conclusion Petition 1319! Posted by Refill Lëtzebuerg on Tuesday, November 12, 2019