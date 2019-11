Das luxemburgische Parlament hat am Dienstag, 19. November, einstimmig für die Abschaffung der 80/80/90-Regelung gestimmt. Diese Regelung hat bei der Beamtengewerkschaft CGFP in der Vergangenheit für Unmut gesorgt. Sie besagte, dass neu eingestellte Beamte in den ersten beiden Jahren ihres Dienstes nur 80 Prozent und im dritten Jahr 90 Prozent des Gehaltes erhielten. Auch die Dauer des “Stage” wurde von drei auf zwei Jahre verkürzt.

Nach Protesten der Gewerkschaft hatten die CGFP (“Confédération générale de la fonction publique”) und der damalige Minister des öffentlichen Dienstes Dan Kersch am 15. Juni 2018 ein Abkommen unterzeichnet, welches die Abschaffung der umstrittenen Regelung vorsah. 16 Monate später hat das Parlament nun das entsprechende Gesetz gebilligt.

Berufsanfänger im öffentlichen Dienst erhalten rückwirkend zum Januar 2019 einen entsprechenden Gehaltsausgleich. Der Staat gleicht auch die Einbußen bei den bisherigen Einzahlungen in die Pensionsversicherung aus. Laut CGFP wurde somit “eine haarsträubende Ungerechtigkeit auf Kosten der kommenden Generationen aus der Welt geschafft”.