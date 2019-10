Die CSV lässt in der “Gaardenhaischen”-Affäre nicht locker. Nachdem Umweltministerin Caroline Dieschbourg (“déi gréng”) am Montag versuchte, in einer öffentlichen Stellungnahme die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu entkräften (alle Details finden sie hier), musste sie am Dienstag dem Parlamentsausschuss für Umwelt, Klima und Energie und Raumplanung Rede und Antwort stehen.

Besonders die CSV-Politiker gaben sich mit der bisherigen Darstellung der Ministerin nicht zufrieden und forderten weitere Erklärungen. Dieschbourg war in die Kritik geraten, weil sie den ehemaligen Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini (“déi gréng”) bei der Ausstellung einer Baugenehmigung begünstigt haben soll. Die CSVler führen an: Das Gesetz auf das sich die Ministerin beruft, ist überaus deutlich und wurde demnach von der Ministerin falsch ausgelegt. Dieschbourg will dem Verwaltungsgericht die endgültige Klärung in der Frage überlassen.

Fortsetzung folgt am Donnerstag

Oppositionspolitiker forderten die Ministerin weiterhin auf, ähnliche Fälle aufzuzählen, in der eine Baugenehmigung erteilt wurde. So könne jeder Anschein von Günstlingswirtschaft entkräftigt werden. Die Ministerin antwortete, dass jeder Fall einzeln betrachtet werden müsse und deshalb keine Vergleiche gezogen werden können.

Am Donnerstagnachmittag tagt der Ausschuss erneut.