Ce jeudi, les théâtres de la ville de Luxembourg ouvraient leur cycle sur la violence en faisant s’entretenir le metteur en scène Julien Gosselin, dont les adaptations de trois romans de Don DeLillo sont encore à voir ce weekend, et la reporter de guerre Florence Aubenas.

„Un licenciement peut être plus violent qu’une prise d’otages.“ C’est une phrase qui pourrait choquer, si elle n’avait pas été émise par la reporter de guerre Florence Aubenas, qui l’énonce alors qu’elle évoque comment elle a été détenue en otage en Irak pendant cinq mois. „Quand je suis rentrée en France, je ne me sentais pas en insécurité, puisque ça s’était passé ailleurs, loin de chez moi.“ Et puis, c’était quelque chose qui ne l’avait pas entamée personnellement – ça n’était pas sa personne en tant que telle qui était visée. „Alors qu’au contraire, un divorce ou un licenciement, ça vous vise dans ce que vous êtes.“

En général, conclut-elle, il y a trop de facteurs qui entrent en jeu pour prédire comment l’humain arrive à endurer et à digérer les différentes formes que peuvent prendre la violence (physiques, psychiques, sociales). Tout comme l’on ne peut pas savoir d’avance si on est fait pour supporter la violence à laquelle l’on s’expose quand on est reporter de guerre. Pour Aubenas, lors de tels conflits, le réel est moins angoissant que sa représentation.

Adapter l’indigeste

Julien Gosselin est à la tête de la compagnie de théâtre „Si vous pouviez lécher mon cœur“, qui est surtout connue pour offrir des spectacles profondément immersifs, basés sur l’adaptation de romans complexes. Il aime une certaine littérature américaine contemporaine, une littérature plus politique que celle que produit la France, qui vise large et qui a la réputation d’être, pour le dire dans les termes de Gosselin, „indigeste“. Pourtant, ce sont de telles œuvres – celles qui „résistent“, qui l’intéressent le plus.

Après son adaptation des „Particules élémentaires“ de Michel Houellebecq, qu’on a pu admirer au Grand Théâtre l’année dernière (admirer est le terme juste tant l’invention visuelle et sonore – il y a de véritables musiciens sur scène – du spectacle impressionnant), Gosselin et sa compagnie ont mis en scène 2666 de Roberto Bolaño – un roman inachevé très long et réputé d’être très violent. Ensuite, il y a eu l’adaptation des trois romans de Don DeLillo, qui furent représentés l’une après l’autre à Paris, dans une sorte de marathon qui durait plus de dix heures. Les trois œuvres adaptées („Joueurs“, „Mao II“ et „Les noms“) décrivent, chacune à sa manière, une histoire du terrorisme.

Contrairement à Florence Aubenas, Julien Gosselin se sent incapable de partir dans des pays en guerre. Pourtant, avec sa compagnie, en 2021, il s’installera à Calais, une ville fragmentée par les difficultés économiques, où deux misères s’affrontent et où règne la violence „triste“ d’une situation géopolitique montrant les échecs de la politique migratoire européenne.

Figer et animer

Lors de leur entretien, Florence Aubenas et Julien Gosselin s’aperçoivent que leur approche est diamétralement opposée. Pour Aubenas, son boulot de reporter consiste à figer la violence contenue dans le réel. „Pour y arriver d’un point de vue journalistique, il faut se donner des règles, il faut une déontologie personnelle. Ainsi, j’essaie de ne pas représenter, de ne pas décrire une scène après un massacre, parce que je sais que certaines personnes vont jouir de cette horreur. Le journaliste ne doit jamais donner de mauvais plaisir à son lecteur.“ Alors que Gosselin donc, dans l’optique d’Aubenas, fait le chemin inverse: il prend un texte déjà figé et lui redonne vie, l’anime. „J’aimerais que chaque journaliste regarde les représentations artistiques de la violence avant d’écrire une ligne dessus“, dit Aubenas.

Malgré cette divergence des approches, les deux disent avoir un rapport extrêmement pudique à la violence, Gosselin affirmant ne pas supporter des vidéos sur Facebook qui montrent des images de lapidations ou filment l’intérieur d’un abattoir. Ce qui le gêne, c’est qu’on veuille imposer à quelqu’un d’autre de s’exposer à de la violence. „Quand j’ai vu Joker, j’ai fermé les yeux et me suis bouché les oreilles. Je trouvais ça bien trop violent. D’ailleurs, je considère 95 pour cent du cinéma américain d’une violence excessive“, affirme Gosselin.

Le réel et sa représentation

Car il y a la violence d’un côté, qui traverse le réel dans toutes ses strates. Et puis, il y a, de l’autre côté, la représentation de cette violence. La violence fait partie intégrante de l’histoire du théâtre. Les tragédies antiques en regorgeaient. La première pièce de Shakespeare, „Titus Andronicus“, est d’une violence extrême – cumulant avec le viol de Lavinia, dont les violeurs lui tranchent les mains et la langue afin qu’elle ne puisse plus désigner les coupables. Dans la tragédie grecque et le théâtre classique français, cette violence restait cachée – il incombait au spectateur de se la représenter.

Aujourd’hui, les pièces de Sarah Kane, dont l’une, „Blasted“, fut adaptée au Grand Théâtre l’an dernier par Myriam Muller, reposent la question de la mise en scène tant les textes de cette jeune auteure (et bien d’autres, comme Edward Bond) évoquent des scènes d’une violence extrême.

Pour Julien Gosselin, c’est la littérature qui seule est capable de rendre de manière juste la violence. Peut-être parce que, comme Gosselin le dit, un roman met sur pied „un système de valeurs propre et clos“ (comme le dit aussi le chercheur Vincent Jouve), qu’on l’adopte de façon empathique, ce système de valeurs (même quand ces valeurs ne sont pas les nôtres) alors que le réel n’est qu’entropie et chaos. Et entre l’œuvre littéraire et le film, clos, et le réel, ouvert, reste l’espace intermédiaire du théâtre.

Après la trilogie de Gosselin sur Don DeLillo, dont le deuxième („Mao II“) et le troisième („Les noms“) volet sont à voir prochainement, le cycle sur la

violence se poursuivra l’année prochaine avec une table ronde, des pièces de théâtre (dont un Edouard Louis mis en scène par Thomas Ostermeier), une lecture scénique de „The Pillowman“ de Martin McDonagh ou encore du ballet („Enter Achilles“). Nous reviendrons en temps voulu sur ces productions.