Dans sa résidence à Bourglinster, l’écrivaine Sofia Aouine travaillait à son premier roman. Nous avons raconté l’auteure pour nous entretenir avec elle sur son travail d’écrivaine, son expérience en tant que reporter à la radio, son traumatisme d’enfant abandonnée par ses parents et son vécu d’enfant d’immigrés.

Si Sofia Aouine est venue assez tard à l’écriture, c’est peut-être parce que, au cours de son enfance, une des conditions essentielles pour devenir écrivain lui faisait défaut: elle n’avait pas de chambre à elle. “Pour devenir écrivain, comme le disait Virginia Wolfe, il faut avoir une chambre à soi et quelque argent. Ou alors, comme l’expliquait Pascal: quand on a une chambre à soi, on devient un être humain.”

Or, continue Sofia Aouine, “quand j’étais au lycée, en banlieue parisienne, je passais la semaine en internat, dans un dortoir avec les autres élèves. Et le weekend, j’étais en famille d’accueil. Du coup, je n’avais pas de chez moi.” Et si Sofia Aouine était ainsi ballottée entre internat et famille d’accueil, c’est parce qu’à sa naissance, son père, alors travailleur de nuit, s’estimait incapable d’élever seul sa fille. Il la confia donc à l’assistance publique. L’enfant passera dès lors son enfance de famille d’accueil en famille d’accueil, avec des retours occasionnels à sa famille. Cette expérience traumatique, Sofia Aouine en parle avec une légèreté qui impressionne. “Je ne veux pas qu’on fasse de moi un portrait de Cosette, j’ai horreur de ça.” Raison pour laquelle elle retrouve même le rire pour évoquer une famille d’accueil excentrique, chez qui elle a découvert les films de la Nouvelle Vague.

“La mère était dans une secte rosicrucienne, le père était à moitié alcoolo, qui passait son temps au fond de sa cabane de jardin à mater des pornos. Ils avaient ...