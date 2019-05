Wer beim Bäcker seine Brötchen kauft, beim Metzger seine Würstchen oder Kaffee und Kippen an der Tanke, der muss seit diesem Jahr für die Plastiktüte zahlen. Denn seit dem 1. Januar sind gratis Plastiktüten verboten. Ein entsprechendes Gesetz wurde bereits im März 2017 verabschiedet.

Doch das ist erst der Anfang von dem, was Umweltmisterin Carole Dieschbourg („déi gréng“) noch vorhat. „Zero Waste“ – null Abfall ist das ausgerufene Ziel, das sie in ferner (nicht näher definierten) Zukunft erreichen will. Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hat sich die Ministerin das ehrgeizige Ziel gesteckt, bis 2022 die Lebensmittelverschwendung um 50 Prozent zu reduzieren. Und der Plastikabfall, der aktuell die Hälfte des Abfallvolumens ausmacht, soll gar um 70 Prozent verringert werden.

Generelle Debatte führen

Rückenwind erhält die grüne Umweltministerin von der Europäischen Union. Im März hat das EU-Parlament eine Richtlinie zum Verbot von Einwegplastik verabschiedet: Einweggeschirr, Strohhalme, Luftballonstäbe, Wattestäbchen oder auch Styropor soll in den nächsten zwei Jahren aus den Supermarktregalen verschwinden und ab 2021 als Wegwerfprodukte ganz verboten sein.

Die Mitgliederstaaten haben nun Zeit, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Dieschbourg will die Richtlinie nutzen, um eine generelle Debatte um die Abfallreduktion in der Gesellschaft zu führen. Die Anwälte im Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung prüfen gerade, ob es juristisch möglich ist, Maßnahmen umzusetzen, die über die Richtlinie hinaus gehen.

Dieschbourg spricht von einem „Wandel der Wegwerfgesellschaft“ hin zu einer Gesellschaft, in der Abfall Teil eines wirtschaftlichen Kreislaufes ist. Die Plastik-Richtlinie soll demnach nur der Anstoß für eine ganze Kampagne sein.

Kommt ein Pfandsystem?

In den kommenden Wochen wird Dieschbourg an fünf Orten Versammlungen abhalten, an denen sich jeder Bürger beteiligen kann. Sie will Ideen sammeln für einen Gesetzentwurf, den sie bis Ende des Jahres beim Parlament einreichen will. Welche Ideen sie bereits selbst im Hinterkopf hat, wollte sie gestern bei der Pressekonferenz noch nicht verraten.

Aus dem Ministerium heißt es, dass etwa über ein Plastik-Pfandsystem nach deutschem Modell nachgedacht wird. „Ein Pfandsystem ist immer interessant“, so die Ministerin auf Nachfrage, ohne näher darauf einzugehen. Doch laut Dieschbourg gehe es nicht nur darum, gesetzgeberisch aktiv zu werden und durch Verbote das Ziel von „Null Abfall“ zu erreichen.

Sondern es sollen auch Anreize für umweltfreundliche Produktionsketten geschaffen werden. Die grüne Ministerin will demnach auch pädagogisch vorgehen, um die Wegwerfgesellschaft hinter sich zu lassen.