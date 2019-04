Die Cargolux konnte zum zweiten Jahr in Folge den Gewinn steigern. Laut Unternehmensangaben hat die Frachtfluggesellschaft im Jahr 2018 rund 211,2 Millionen Dollar erwirtschaftet. Die Gewerkschaften fordern derweil, dass die Mitarbeiter besser entlohnt werden.

„Cargolux schaffte ein hervorragendes Resultat“, sagt Richard Forson, CEO des Unternehmens. Trotz des konjunkturellen Einbruchs gegen Ende des vergangenen Jahres konnte der Gewinn um 72 Prozent gesteigert werden. „Eine strenge Verwaltung der Kapazitäten, eine zunehmende Nachfrage nach Spezialtransporten und ein Rekordjahr bei unserer Charter-Abteilung haben ihren Teil zum Erfolg beigetragen“, erklärt der CEO. Sein Lob galt auch der Mannschaft, die durch „harte Arbeit, Hingabe und ihr Wissen“ das Rückgrat des Erfolgs des Unternehmens darstelle.

Die Zahl der Blockstunden, also der Stunden, während der die Bremsblöcke von den Flugzeugreifen entfernt und die Maschinen somit in Betrieb sind – konnte um drei Prozent gesteigert werden. Die angebotene Beförderungsleistung betrug 12,3 Millionen Tonnenkilometer, davon wurden 8,4 Millionen tatsächlich erbracht. Das führt zu einem Ladefaktor von knapp 68 Prozent.

Dazu wurde viel Kerosin verbraucht. Rund die Hälfte der Kosten einer Airline werden für den Kraftstoff der Flugzeuge und das Gehalt der Crew ausgegeben. Seit 2011 wird in Luxemburg mehr Flugzeugkraftstoff als Benzin für Autos verkauft. Da sind die „15 verschiedenen Treibstoffsparprogramme“, die Cargolux zur Verbesserung seines ökologischen Fußabdrucks einführte, wohl auch mit einem wirtschaftlichen Blick von Interesse.

Seit 2016 konnte das Unternehmen 6.270 Tonnen des fossilen Kraftstoffes einsparen und produzierte somit 16.750 Tonnen weniger CO2. „Dies trotz Wachstums“, freut sich das Unternehmen. Aus ethischen Gründen verzichtet die Fluggesellschaft zudem seit vergangenem Jahr auf Transporte von „kontroversen Gütern“ wie z.B. Jagdtrophäen und Löwenknochen.

OGBL und LCGB schalten sich ein

Die Gewerkschaften meldeten sich am Mittwoch nachdem Cargolux die Gewinnsteigerung mitteilte. Nur der Einsatz und die Flexibilität des Personals hätten dies ermöglicht. Der oft bis an die Grenzen der Belastbarkeit reichende Einsatz der über 1.500 Cargolux-Mitarbeiter müsse belohnt werden; signifikante Verbesserungen der tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen seien unabdingbar.

Neben der im auslaufenden Kollektivvertrag vereinbarten Gewinnbeteiligung müssten in den derzeit im Rahmen des Schlichtungsverfahrens laufenden Kollektivvertragsverhandlungen spürbare Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen und der Entlohnung der Arbeitnehmer erzielt werden. Dazu zählen, so OGBL und LCGB, neben einer Gehaltssteigerung für alle tarifvertraglich Beschäftigten ein grundlegend überarbeitetes, attraktives Entlohnungskonzept, das den Lebenshaltungskosten in Luxemburg Rechnung trage und die Erfahrung und den Einsatz des Personals honoriere.

In der Vergangenheit erzielte Errungenschaften und bewährte tarifvertragliche Regelungen müssten wiederhergestellt werden. Dazu zählten unter anderem die Wiedereinsetzung von in der Vergangenheit erwiesenermaßen wirkungsvollen Maßnahmen zur Vermeidung von Überlastung und Übermüdung beim Cockpitpersonal. Außerdem müssten alle mit dem auslaufenden Kollektivvertrag eingeführten Unterschiede bei den Arbeitsbedingungen für neu einzustellendes Personal wieder abgeschafft werden.

Beide Gewerkschaften seien bereit, gemeinsam mit der Direktion im Interesse aller Arbeitnehmer einen zukunftsweisenden Kollektivvertrag zu vereinbaren, der es Cargolux ermöglichen werde, in Zukunft wieder als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Nur so könne das für die erfolgreiche Weiterführung der Geschäftsaktivitäten erforderliche Personal langfristig an das Unternehmen gebunden und neues Personal eingestellt werden.