Nachhaltigkeitsminister François Bausch hat am Mittwochnachmittag den “Bypass” am Verteilerkreis Fridhaff offiziell in Betrieb genommen. Ab Donnerstag ist er für den öffentlichen Verkehr geöffnet.

Diese Nebenspur soll dafür Sorge tragen, dass die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Norden kommen, weniger Stau haben. Dank der neuen Spur können die Fahrzeug, die Richtung Ettelbrück/Luxemburg fahren, von den Verkehrsteilnehmer getrennt werden, die nach Diekirch fahren.

Bausch stellte am Mittwoch aber auch noch die geplanten und auch die bereits im Bau befindlichen Maßnahmen vor, die den Verkehrsfluss und die Sicherheit auf der Nationalstraße 7 zwischen “Fridhaff” und Weiswampach verbessern sollen. Rund 180 Millionen Euro werden hierzu in den kommenden zehn Jahren investiert. Die Querverbindungsstraße Clerf soll weitere 80 Millionen Euro kosten.

Mehr zu den Einzelheiten dieser Verbesserungsmaßnahmen finden Sie in unserer Print-Ausgabe vom Donnerstag.

Von Roger Infalt