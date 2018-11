Bürgermeister Georges Mischo (CSV) habe ihn am vergangenen Freitag darüber informiert, dass die Stadt Esch kein Interesse mehr am Ariston habe, erzählte der Präsident der „Oeuvres paroissiales Sacré-Coeur“, Jacques Claus, am Mittwoch dem Tageblatt. Dabei steht die Neunutzung des Gebäudes im Koalitions- abkommen. Mischo selbst wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äußern. Laut Martin Kox will der Schöffenrat erst am Montag eine Entscheidung treffen.

Seit fast drei Jahren hat das Ciné Ariston nun geschlossen. Die letzte Vorstellung fand am 5. ...