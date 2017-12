Am Weihnachtstag wird es ab 20.00 Uhr ruhig im Land. Der öffentliche Transport, sprich der Busbetrieb, stellt dann nämlich den Betrieb ein. In der Silvesternacht läuft der Verkehr gemäß Fahrplan normal.

Am 24. Dezember wird auch der Verkehr von Adapto für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ab 20.00 Uhr eingestellt. Die Busse des AVL-, CFL- RGTR- und TICE-Netzes nehmen am 1. Weihnachtsfeiertag den Verkehr ab 8.00 Uhr morgens auf. Sie halten sich dabei an den Fahrplan, der für Feiertage gilt.

Einzig der „Late Night Bus“ wird an beiden Weihnachtsfeiertagen nicht fahren. Normal läuft auch der Verkehr von Call-a-Bus und Rollibus, lediglich am 24. Dezember ist auch hier um 20.00 Uhr Schluss.

An Silvester wird der Service von „Call-a-bus“ zwischen Mitternacht und 5.00 Uhr morgens ausgeweitet. Personen mit eingeschränkter Mobilität, die den Busdienst an dem Tag in Anspruch nehmen wollen, werden gebeten, sich auf der Seite www.vdl.lu/callabus zu informieren.

Der Zugverkehr der CFL läuft nach dem Feiertagsfahrplan an beiden Tagen normal. Das gilt auch für die Silvesternacht.

Zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens fahren zudem diverse zusätzliche Züge alle Stunden und in beide Fahrtrichtungen. Das gilt für die Strecke Troisvierges und Rodange über Luxemburg und Esch/Alzette, zwischen Wasserbillig und Rodange via Luxemburg und Dippach und zwischen Luxemburg und Kleinbettingen.

Der „InfoPoint“ am hauptstädtischen Bahnhof schließt am Weihnachtstag um 20.00 Uhr, die Schalter für den Kauf von internationalen Tickets öffnen an dem Tag um 6.00 Uhr morgens.