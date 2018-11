Rumäniens bevorstehender EU-Ratspräsidentschaft droht ein Desaster. In Brüssel und Straßburg mehrt sich die Kritik an dem Versuch, die lästige Justiz an die Kandare zu nehmen. In Bukarest lähmen der Machtkampf und die Zerfallserscheinungen in den Reihen der regierenden Sozialisten das Land – und die Vorbereitungen auf die EU-Präsidentschaft.

Von unserem Korrespondenten Thomas ...