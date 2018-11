Exakt vor einem Jahr wurde der aus Mitgliedern von CSV, “déi gréng” und DP gebildete Schöffenrat von Innenminister Dan Kersch vereidigt. Der “historische Wechsel” in Esch/Alzette gilt vor allem als Verdienst des 44-jährigen CSV-Bürgermeisters Georges Mischo, der sich seit Kurzem “Député-maire” nennen darf. Die Geschichte eines mittelmäßigen Sportlers auf dem Weg zum Spitzenpolitiker.

“Er ist grau geworden. Nicht nur die Haare, auch das Gesicht”, meinte kürzlich einer seiner Kollegen aus dem Gemeinderat. Georges Mischo, 44, später Senkrechtstarter, seit einem Jahr Bürgermeister. Der erste, den die CSV seit fast 100 Jahren in der Stadt Esch stellt. Und seit knapp zwei Wochen auch Abgeordneter im Parlament. Sein Aufstieg kam unerwartet. Anders als sein Kollege Serge Wilmes, bei dem wegen seines Engagements innerhalb der Partei schon abzusehen war, dass er irgendwann in der CSV Karriere machen würde, blieb Mischo eher diskret. 2011 kandidierte er zum ersten Mal erfolglos für die CSV bei den Gemeindewahlen, 2013 dann fürs Parlament und wurde Zweitletzter auf der Liste. Anfang 2014 rückte Mischo für Marco Goetz in den Gemeinderat, weil Mady Hannen auf eine weitere Amtszeit verzichtete.

Im Oktober 2017 beendete er die jahrzehntelange Vormacht der LSAP in Esch. Der Erfolg kam überraschend, selbst für ihn. Heute ist der Ziehsohn des kurz nach Mischos Amtsantritt verstorbenen Franç...