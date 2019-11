Irgendwie klingt das nicht nach Sex, Drugs and Rock’n’Roll: Wer kritisch über das Atelier berichtet, muss im Zweifel damit rechnen, die kalte Schulter gezeigt zu bekommen. Diesen Eindruck erweckt zumindest Atelier-CEO Laurent Loschetter. Premier Xavier Bettels Vertrauensperson hat jüngst zugegeben, dass die Berichterstattung des Tageblatt über das umstrittene Rammstein-Konzert tatsächlich zu einer Einschränkung der Konzertakkreditierungen führte.

Der Tageszeitung wurde damit zwar nicht verboten, über Konzerte zu berichten. Allerdings lohnt sich ein genauerer Blick auf Loschetters Argumentation – denn sie verdeutlicht, welches Journalismusverständnis er vertritt und warum er wohl als ehemaliger Verwaltungsratspräsident von Radio 100,7 immer wieder aneckte.

Im Kern sagt Loschetter Folgendes: Jeder Journalist habe das Recht, Kritik am Atelier zu üben. Gleichzeitig habe der Konzertveranstalter als Privatunternehmen auch Rechte und Freiheiten. In diesem Fall bestand die Freiheit darin, das eigene Missmanagement mittels Medienschelte zu vertuschen. Denn Loschetter gibt mit zeitlichem Abstand zu, dass die Tageblatt-Kritik an der Organisation des Rammstein-Konzertes zum Teil gerechtfertigt gewesen sei. Damals habe sein Team den Eindruck gehabt, die Berichterstattung sei unfair gewesen.

Das einzig Unfaire scheint aber in diesem Fall die unbequeme Wahrheit gewesen zu sein. Loschetter meint zunächst: „Vielleicht reagiere ich etwas sensibel, wenn es um das Atelier geht. (…) Ich finde es dann etwas verletzend, wenn die Presse sich auf negative Schlagzeilen fokussiert.“

Obschon diese Aussage mehr als problematisch ist, könnte man sie Loschetter noch irgendwie verzeihen. Die Atelier-Shows heben sich tatsächlich oft durch ungewöhnliches und mutiges Booking ab. Sein Team ist nicht riesig, dafür aber mit vollem Einsatz bei der Sache.

Die Grenze ist jedoch deutlich überschritten, wenn den Atelier-Verantwortlichen ihr eigenes Fehlverhalten bewusst ist – die Presse aber dafür den Kopf hinhalten soll. Dies war nach dem Rammstein-Konzert offensichtlich der Fall: „Wir übten Selbstkritik und haben uns nach dem Konzert gefragt, ob wir ein öffentliches Mea culpa verfassen sollen. Aber man weiß nicht, welche Büchse der Pandora man aufmacht, wenn man solche Patzer öffentlich eingesteht.“

Klartext: Weil man nicht einschätzen konnte, wie die Reaktionen ausfallen würden, schwieg der Konzertveranstalter. Jedes Privatunternehmen gestaltet seine Corporate Communication, wie es will. Ob dieses Schweigen besonders glücklich ist, sei dahingestellt. Dass es aber nicht nur bei mangelndem Mut blieb, sondern eine kleine, aber sehr deutliche Geste gegenüber dem Tageblatt folgte, verrät viel über Loschetters Verständnis von Pressefreiheit.