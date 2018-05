Ein Räuber hat sich am Sonntagabend auf brutale Weise einen Elektroscooter in Luxemburg-Stadt unter den Nagel gerissen. Das berichtet die Polizei. Der Mann sprach um 18.25 Uhr den Besitzer des Rollers an, als dieser auf der Kreuzung rue de l’Alsace/rue de la Déportation stand. Er fragte nach dem Preis des Gefährts, aber offenbar war ihm dieser zu hoch. Er begann daraufhin, den Fahrer zu treten, der anschließend durch einen Tritt zu Boden stürzte. Dann schnappte sich der Räuber den Roller – und fuhr in Richtung Bahnhof davon.

Das Opfer versuchte noch, dem Dieb zu folgen, verlor ihn aber in der rue de Hollerich aus den Augen. Auch die Polizei konnte ihn nicht mehr finden.