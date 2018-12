Alexander Solschenizyn spaltete in den 1970er- und 1980er-Jahren Ost und West gleichermaßen. Konservativen Kreisen galt er als der Prototyp des Dissidenten, als der furchtlose Kämpfer gegen die Schreckensherrschaft der Bolschewiken in der UdSSR. Den anderen als ein Agent des Westens, Verräter der hehren Ideen der Oktoberrevolution und des „realexistierenden Sozialismus“. In Russland wird heute zum 100. Geburtstag an ihn erinnert.

Die Verleihung des Nobelpreises für Literatur an Solschenizyn 1970 wurde sogar als Höhepunkt des Propagandakriegs gegen die UdSSR gedeutet. Der Kalte Krieg verhinderte damals einen klaren Blick auf die schriftstellerischen Leistungen einer Person, die trotz Gefangenschaft und Verbannung, schwerer persönlicher Schicksalsschläge sich nie geschlagen gab. Unabhängig davon, wie man zu ihm stand, die Person ließ und lässt niemanden unbeeindruckt.

Detailreich beschreibt Solschenizyn in seinem umfassenden Werk die jüngere Geschichte seines Landes, in der das System der Gefangenenlager in der damaligen Sowjetunion nur ein, wenn auch bedeutendes, Kapitel war. ...