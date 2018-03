Panzer und Truppen sollen wegen der wachsenden Spannungen mit Russland künftig deutlich schneller quer durch Europa befördert werden können. Ein am Mittwoch vorgestellter Plan der EU-Kommission sieht vor, dafür Straßen, Brücken und Schienennetze auszubauen. Zudem sollen bürokratische Hürden beseitigt werden.

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts fühlen sich vor allem die baltischen EU-Staaten Estland, Lettland und Litauen von Moskau bedroht. Im Ukraine-Konflikt stehen sich seit 2014 von Moskau unterstützte pro-russische Separatisten und Regierungstruppen aus Kiew gegenüber. Im Falle einer neuen Krise könnten Truppentransporte aus Mittel- und Westeuropa ins Baltikum jedoch zu lange dauern. In einem als geheim eingestuften NATO-Bericht äußerten Militärs zuletzt Zweifel daran, ob die Allianz schnell genug auf einen russischen Überraschungsangriff reagieren könnte.

A priori keine Probleme für Luxemburg

Der Plan der EU-Kommission sieht nun zum einen vor, Straßen, Schienen und Brücken in Europa bis 2019 auf ihre militärische Tauglichkeit hin zu überprüfen. Etliche besonders schwere oder überdimensionierte Militärfahrzeuge können derzeit nämlich nicht überall passieren, wie es in dem Bericht heißt. Anschließend soll eine Liste mit den am dringendsten renovierungsbedürftigen Streckenteilen erstellt werden. Für die Ausbauarbeiten sollen im künftigen Haushaltsrahmen der EU ab 2020 zusätzliche Gelder bereitstehen.

Inwiefern Luxemburg von den Maßnahmen betroffen sein wird, ist noch nicht bekannt. “Genaue Details werden sich erst Mitte 2018 ergeben”, heißt es von der EU-Kommission. Auch bei der Luxemburger Straßenbaubehörde “Ponts et Chaussées” kann man nicht sagen, ob und wie Luxemburgs Straßen und Brücken betroffen sind. “A priori würde ich allerdings keine Probleme für Luxemburg sehen”, erklärt der P&S-Pressesprecher, Ralph Di Marco. “Es nutzen ja schon jetzt Militärfahrzeuge und viele Lastwagen die luxemburgischen Straßen.”

Die EU-Kommission will auch weitere Vorschriften – etwa für den Transport von Gefahrengut zwischen EU-Ländern – angleichen. Aus ihrer Sicht bestehen dabei zwischen den einzelnen EU-Staaten zeitraubende regulatorische Unterschiede und Hindernisse.

Militärisches Schengen oder nicht?

Bei künftigen Infrastrukturvorhaben sollen zudem zivile und militärische Verwendungsmöglichkeiten bedacht werden. “Unser Ziel ist, unsere Transportwege besser zu nutzen und sicherzustellen, dass militärische Anforderungen bei der Planung von Infrastrukturprojekten berücksichtigt werden”, sagte EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc. Die Hauptstädte müssten dem Plan noch zustimmen.

Mit Blick auf Russland und künftige Bedrohungslagen sagte Bulc weiter: “Ich bin sehr für immerwährenden Frieden. Das ist, weshalb die EU geschaffen wurde. Aber ich möchte nicht überrascht werden.” Die Welt sei unberechenbar und in den vergangenen Monaten habe sich vieles verändert. Die EU-Kommission sieht in dem Plan zudem finanzielle Vorteile. Durch eine bessere Koordination und Zusammenarbeit könnten die EU-Staaten nach Angaben von Bulc mindestens 30 Milliarden Euro sparen.

Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte zuletzt bereits ein “militärisches Schengen” gefordert. “Wenn man im Spannungs- oder Krisenfall schnell Truppenbewegungen über große Strecken innerhalb Europas unternehmen muss, dann muss das genau geplant sein und mit großer Geschwindigkeit und Effizienz vor sich gehen”, sagte sie. “Dies ist kein militärisches Schengen”, sagte EU-Verkehrskommissarin Bulc nun. Im grenzkontrollfreien Schengenraum können Personen sich bereits uneingeschränkt bewegen. An dem Abkommen beteiligen sich aber nicht alle EU-Staaten – etwa Großbritannien – allerdings sind auch Nicht-EU-Staaten wie Norwegen dabei.

(joé/dpa)