Als “Grundlegendes Szenario” war das Dokument bereits einer Zeitung zugespielt worden, nun veröffentlicht Downing Street das Papier unter dem Titel “Planungsannahmen für den schlimmsten Fall”. Spielt die Johnson-Regierung die Gefahren eines ungeregelten Brexits herunter?

Auf Druck des Parlaments hat die britische Regierung ein internes Papier für den Fall eines No-Deal-Brexits veröffentlicht. Das am Mittwochabend publik gemachte “Yellowhammer”-Dokument war bereits vergangenen Monat an die Presse durchgesickert und enthält Prognosen darüber, was bei einem ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens passieren dürfte. Für Aufsehen sorgt besonders, dass der Titel inzwischen offenkundig geändert wurde.

Der “Sunday Times”-Journalistin Rosamund Urwin waren schon vor Wochen inhaltlich identische Dokumente mit der Überschrift “Grundlegendes Szenario” zugespielt worden, wie sie auf Twitter schrieb. Die von der Regierung am Mittwoch veröffentlichten Papiere tragen den Titel “Planungsannahmen für den schlimmsten Fall”.

What’s different about the new Yellowhammer document that the government has just published compared with the one I got hold of last month? The heading.

What did the version I had say? BASE SCENARIO

Now what does the new one say? HMG Reasonable Worst Case Planning Assumptions

— Rosamund Urwin (@RosamundUrwin) 11. September 2019