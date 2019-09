Der britische Premierminister Boris Johnson wird für kommenden Montag (16.9.) zu einem Treffen mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker und dem Luxemburger Premierminister Xavier Bettel erwartet. Das teilen das Luxemburger Staatsministerium und die 10 Downing Street mit.

Demzufolge wird über den Brexit gesprochen, heißt es. Die Mitteilung aus Luxemburg verweist ansonsten nur noch auf eine Pressekonferenz mit Bettel zum Ende des Treffens gegen 15.15 Uhr.

Über Twitter teilt Junckers Sprecherin Mina Andreeva mit, es sei ein “Arbeitsessen” geplant.

🇪🇺🇬🇧 @JunckerEU will have a working lunch with @BorisJohnson on Monday, 16 September, in Luxembourg.

