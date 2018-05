Unbekannte haben am Donnerstag ein Spruchbanner an der Karl-Marx-Statue in Trier befestigt und es angezündet. Mit der Aktion wollten die Täter gegen die Errichtung der Marx-Statue protestieren, schreibt die Polizeidienststelle Trier.

Die Feuerwehr konnte den Brand sofort löschen. An der Bronzestatue entstand kein Schaden. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen.