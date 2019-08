Lega-Chef und Vizepremier Matteo Salvini strebt brachial zur Macht. Doch auf dem Weg, die Regierung zu stürzen, überschreitet er seine rechtlichen und amtlichen Kompetenzen. Die erschrockene Gegnerschaft sucht inzwischen ein Bündnis, um einer drohenden rechtspopulistischen Regierung zu entgehen.

Von unserem Korrespondenten Wolf H. Wagner

Der Führer der rechtspopulistischen Lega, Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini, sieht sich kurz vor Erreichen seines bislang höchsten politischen Zieles: Die Regierung in Italien zu übernehmen. Das ohnehin seltsame Regierungsbündnis aus Bewegung 5 Sterne (M5S) und Lega scheint kurz vor seinem Ende zu stehen.

Von Beginn der Legislatur im Juli 2018 an hatte Salvini auf den nun erreichten Punkt hingearbeitet. Jetzt will er mit kurzen Schritten zum finalen Punkt schreiten – die Kammern des Parlaments einberufen, der Regierung das Misstrauen aussprechen und mit baldigen Neuwahlen zum Sieg gelangen. Mit seinen “Italien zuerst”- und fremdenfeindlichen Sprüchen wie auch mit der steten Klage, Brüssel und die EU seien Schuld an der italienischen Misere, hat er seine Anhängerschaft deutlich vermehrt. Anders, als es die gegenwärtige parlamentarische Konstellation – in der M5S, und nicht die Lega, die stärkste Fraktion bildet – zeigt, ist Salvinis Rechtspartei inzwischen zur stärksten politischen Kraft avanciert.

Doch so, wie es sich der Brachialpolitiker vorstellt, wird es wohl nicht gehen. Abgeordnetenhauspräsident Robert Fico (M5S) machte Salvini auf die konstitutionell vorgesehenen Verfahren aufmerksam: “Nur die Präsidenten des Senats und des Abgeordnetenhauses haben das Recht, die Kammern zusammenzurufen. Und nur der Staatspräsident kann entscheiden, ob er das Parlament auflösen und Neuwahlen ansetzen will”, vereist Fico die Intentionen des Lega-Chefs.

Bulldozer Salvini

Der jedoch will den paralysierten Zustand, in den er das politische Italien in der vergangenen Woche gebracht hatte, schnell kapitalisieren. Mit seinem Vorstoß, die Lega – selbst Teil der Regierung! – werde im Senat einen Misstrauensantrag gegen Premier Giuseppe Conte stellen, hatte Salvini den parteilosen Regierungschef aufs Äußerste verärgert. Gut möglich, dass Conte daraufhin resignieren könnte und Präsidenten Sergio Mattarella seinen Rücktritt anbieten würde.

Darauf baut Salvini ebenso wie auf die Option, dass als Folge Neuwahlen unausweichlich wären. Keinen Zweifel hegt er, dass er und die Lega aus solchen Wahlen als klarer Sieger hervorgingen. Jüngste Umfragen geben dem Rechtspopulisten hierin Recht. Danach käme die Lega auf 36,8 Prozent der Wählerstimmen, ihre notwendigen Koalitionspartner Forza Italia auf 7,3 Prozent und die postfaschistischen Fratelli d’Italia auf 6,4 Prozent. Zweitstärkste Partei würde den Umfragen zufolge die Demokratische Partei (Pd) mit 21,7 Prozent. M5S, bei den vergangenen Parlamentswahlen noch strahlender Gewinner, fielen auf 17,6 Prozent zurück. Im Abgerodnetenhaus bekäme die Rechtskoalition 416 von 618 Sitzen, im Senat 210 von 309 und hätte damit jeweils eine Zweidrittelmehrheit inne.

Erschrockene Gegner formieren sich

Eine Vision, die nicht nur das politische Europa verschreckt. Die Börsen reagierten prompt und tendieren ins Minus, der Spread – Zinsdifferenz zwischen italienischen und bundesdeutschen Anleihen – schnellt wie zu Berlusconi-Krisenzeiten in die Höhe. Die Opposition versucht, ein Bündnis gegen den Rechtsruck zu schmieden: Anhänger des Ex-Premiers Matteo Renzi (Pd), militante M5S-Zugehörige und die Radicalen wollen eine Alternativpartei gründen.

Der Gründer der Sternebewegung, Beppe Grillo, meldet sich angesichts der Krise auf der politischen Bühne zurück: Jetzige Neuwahlen wäre eine Verrücktheit, wir müssen alles tun, um die Barbarei zu verhindern, so der Kabarettist. Er könne sich eine technische Regierung vorerst vorstellen. Für eine Expertenadministration sprach sich auch Matteo Renzi aus. Präsident Sergio Mattarella ließ mitteilen, dass er die aktuelle Situation der Regierung mit Aufmerksamkeit beobachte. Mattarella hatte bereits im Vorfeld der gegenwärtigen Krise erklärt, dass er kein Freund vorgezogener Neuwahlen sei. Sollte Premier Conte in den kommenden Tagen seine Demission erklären, könnte auch der Präsident dazu neigen, eine technische Regierung zu installieren. Dann müsste Salvini noch länger auf die Erfüllung seiner Träume warten.